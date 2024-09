Memphis é apresentado em Itaquera com roupa brilhante e tem número revelado

Memphis Depay foi apresentado oficialmente à torcida do Corinthians. O atacante holandês entrou no gramado da Neo Química Arena pouco antes do jogo da equipe contra o Juventude, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Nova casa

O jogador voltou à Itaquera depois de dez anos. Ele atuou no estádio alvinegro na Copa do Mundo de 2014 e chegou, inclusive, a balançar as redes em Holanda 2x0 Chile, duelo da fase de grupos.

Antes da cerimônia, o campo foi preenchido por torcedores organizados e crianças, que iniciaram a festa.

O jogador apareceu com uma roupa brilhante com tons em preto e branco. Um show de fogos ensurdeceu a Neo Química Arena após a entrada.

O atleta abraçou o presidente Augusto Melo e engatou algumas palavras no microfone. Ele deixou o gramado dez minutos antes de a bola rolar.

O número de Memphis também foi divulgado: 94. Trata-se do ano de nascimento do holandês — na Sul-Americana, no entanto, ele precisará mudar a numeração, já que o limite vai até a camisa 50.

Carrillo também foi apresentado, mas sem grandes holofotes. O peruano ficou só na lateral do campo, abraçou Augusto Melo e saiu.

Recepção de gala

Memphis Depay foi recebido com festa assim que desembarcou em Guarulhos, na madrugada desta quarta (11). O holandês chegou no aeroporto por volta das 5h (de Brasília) e foi festejado por torcedores presentes no local.

À tarde, o holandês foi de helicóptero ao Parque São Jorge, sede social do clube. Depay desceu no gramado do estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha. Ele chegou ao local vestindo terno e gravata.

O atacante foi recepcionado pelo presidente Augusto Melo. O dirigente corintiano deu um abraço no jogador e entregou uma camisa do clube. Outro "presente" foi um broche com o símbolo do clube, que acabou colocado no terno do atleta.

A tradicional sirene, tocada quando o Corinthians contrata grandes jogadores, também foi acionada. O holandês vestiu os dois uniformes do Corinthians em publicações divulgadas no Instagram e mandou uma breve mensagem à torcida.