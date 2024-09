Memphis Depay é ovacionado por torcedores do Corinthians na Arena antes de jogo contra o Juventude

O atacante Memphis Depay teve seu primeiro contato com o torcedor do Corinthians na Neo Química Arena. Nesta quarta-feira, minutos antes do jogo contra o Juventude, o novo reforço do Timão foi ao gramado do estádio e recebeu o carinho da Fiel Torcida.

"Olê, lê, Olá, lá, o Memphis vem aí e o bicho vai pegar", foi entoado a plenos pulmões pelos corintianos presentes em Itaquera. O presidente Augusto Melo, o executivo de futebol Fabinho Soldado e outros membros da cúpula corintiana foram ao gramado com Depay.

Na apresentação, o clube divulgou que Memphis usará a camisa 94 nessa trajetória pelo Timão. Além dos cânticos das arquibancadas, a organização da Arena preparou explosão de fogos, em clima festivo para receber o astro holandês.

Depay foi recebido com muita festa pelos corintianos em Itaquera

O atacante de 30 anos foi registrado no BID da CBF na última terça e pode fazer sua estreia no próximo sábado, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Sua escalação vai depender das avaliações feitas no CT Dr. Joaquim Grava.

Na manhã desta quinta, Depay terá seu primeiro contato com jornalistas em entrevista coletiva que será realizada também na Neo Química Arena.

Memphis Depay tem 30 anos de idade e rodou por clubes importantes na Europa, como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. O jogador também é figura importante na seleção holandesa, sendo o segundo maior goleador da história da seleção, e foi titular na última Eurocopa, em julho, época de seu último jogo oficial.