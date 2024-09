Memphis Depay chega de helicóptero no Parque São Jorge e conhece o presidente Augusto Melo

Após desembarcar em São Paulo na madrugada desta quarta-feira, o atacante Memphis Depay foi de helicóptero até o Parque São Jorge nesta tarde conhecer Augusto Melo, presidente do Corinthians. No último domingo, o diretor executivo de futebol Fabinho Soldado viajou à Holanda para concretizar a contratação do jogador, que assinou por dois anos com o Timão.

Além do encontro com Augusto Melo, Memphis posou para fotos com membros de algumas torcidas organizadas do Corinthians, como a Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão Nove. Depois, seguiu para a parte interna do Parque São Jorge na companhia de seguranças do clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Salazar (@tsalazar.jornalista)

O atacante de 30 anos foi registrado no BID da CBF nesta terça e pode fazer sua estreia no próximo sábado, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Sua escalação vai depender das avaliações feitas no CT Dr. Joaquim Grava.

Memphis Depay tem 30 anos de idade e rodou por clubes importantes na Europa, como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. O jogador também é figura importante na seleção holandesa, sendo o segundo maior goleador da história da seleção, e foi titular na última Eurocopa, em julho, época de seu último jogo oficial.