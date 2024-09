Lesão de Pedro abre espaço para Estêvão liderar participações em gols no Brasileirão

O jovem Estêvão é o grande destaque do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. Convocado para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, o atleta atravessa grande fase e pode ultrapassar Pedro, do Flamengo, em participações em gols na competição nacional.

Com 15 contribuições em tentos pelo Verdão, Estêvão precisa de apenas uma participação ofensiva para igualar o artilheiro Pedro, do Flamengo. Com a lesão do concorrente direto, o jovem do Palmeiras se aproxima cada vez mais do topo neste quesito.

Estêvão atingiu o número de 15 participações com oito gols e sete passes para seus companheiros balançarem as redes. Assim, o jovem de 17 anos lidera o ranking de assistentes da competição nacional e é o vice-artilheiro, atrás, justamente, de Pedro, que fez dez tentos. Lucero e Vegetti também cravaram em oito oportunidades.

Além dos dez gols, Pedro contribuiu com seis assistências para o Flamengo no Brasileirão. O jogador sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em um treino da Seleção Brasileira e o tempo de recuperação é de, no mínimo, oito meses. Desse modo, o artilheiro não entra mais em campo nesta edição de Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, a joia da base do Palmeiras fez 40 jogos, marcou 14 gols e distribuiu dez assistências.

Vale destacar que Estêvão já tem ida garantida ao Chelsea, da Inglaterra. A operação total foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), como apurado pela Gazeta Esportiva, o que faz ser a maior venda do futebol brasileiro. O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

A negociação ficou acima do valor da multa rescisória que atleta tinha com o clube, quando assinou seu primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras fica com 70% do valor, enquanto Estêvão e sua família tem direito a 30%.

O Palmeiras volta aos gramados no domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde figura, atualmente, na terceira posição, com 47 pontos.