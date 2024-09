Jornal espanhol avalia trio do Real e diz que seleção sente falta de Neymar

O Brasil foi derrotado pela quarta vez nos últimos cinco jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Em Assunção, a seleção brasileira perdeu por 1 a 0 para o Paraguai nesta terça-feira, no estádio Defensores del Chaco. O jornal espanhol Mundo Deportivo analisou a atuação do trio de ataque do Real Madrid na partida, destacando Vinicius Júnior e Rodrygo como incapazes de substituir Neymar.

"O time comandado por Dorival Júnior não levanta a cabeça sem Neymar. Órfão de sua grande estrela, o Brasil não acerta seu rumo com Vinicius e Rodrygo, responsáveis por herdar a liderança ofensiva do país pentacampeão mundial. Endrick, que acabou de completar 18 anos, ainda não atingiu dez jogos internacionais", diz um trecho da matéria do jornal.

"Vinicius e Rodrygo também não se saíram muito bem. O camisa 7 voltou a ser alvo de críticas pelo mau desempenho com o Brasil, algo que tem sido comum. O instável jogador que comanda o Real Madrid desaparece assim que veste a camisa canarinha, com a qual marcou apenas cinco gols em 34 partidas internacionais. Os números de Rodrygo não são muito melhores, pois marcou apenas sete gols em 28 jogos pelo Brasil", acrescentou o jornal.

Com 10 pontos em oito jogos, a seleção brasileira caiu para a quinta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil volta a campo apenas no mês que vem, em outubro, para enfrentar Chile e Peru.