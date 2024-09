Inter bate Fortaleza em jogo com golaço e trapalhada; Botafogo segue líder

O Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira (11), no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Botafogo se manteve na liderança da competição.

Alan Patrick abriu o placar com um golaço para o Inter. Titi, após trapalhada da defesa colorada, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Gustavo Prado, na etapa final, matou o jogo.

O Fortaleza tinha a chance de assumir, de vez, a liderança do Brasileirão se vencesse. A equipe tinha um jogo a menos que o Botafogo, atual líder, mas ficou com 48 pontos com a derrota, dois a menos que o Glorioso, na segunda colocação. O Inter, por sua vez, chegou aos 35 e é o oitavo colocado.

O jogo foi adiado por causa da participação do Internacional na Sul-Americana. A equipe colorada precisou disputar o playoff contra o Rosario Central no dia 23 de julho, mesma semana em que estava previsto o duelo contra o Fortaleza e, por isso, pediu o adiamento.

O Internacional volta a campo na próxima segunda-feira (16), quando enfrenta o Cuiabá, em casa, às 20h (de Brasília). No sábado (14), o Fortaleza visita o Athletico, às 18h30. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve domínio do Inter prejudicado por trapalhada. A equipe da casa controlou boa parte da etapa inicial. Com trocas de passes, o Colorado conseguiu envolver o Fortaleza e chegou ao gol que abriu o placar dessa forma. Apostando na velocidade, o Fortaleza não conseguiu muitos contra-ataques, mas cresceu no jogo após sair atrás no placar. O empate, no entanto, veio em um erro do goleiro Anthoni, que se atrapalhou na comunicação com Fernando e errou a saída do gol.

Bruno Tabata em ação durante jogo entre Internacional e Fortaleza pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

O segundo tempo foi de menos emoções, mas teve o Inter pressionando no final e conseguindo a vitória. As duas equipes se anularam durante quase toda a etapa final, mas o desfecho foi positivo para os mandantes, que conseguiram o gol da vitória depois de Roger Machado lançar a equipe toda ao campo ofensivo. O Fortaleza perdeu Brítez, expulso após receber dois cartões amarelos, e não conseguiu reagir.

Lances importantes e gols

De manchete! Após cobrança de escanteio, a bola se ofereceu para Bruno Gomes no bico direito da grande área do Fortaleza. O lateral soltou a bomba, mas parou em defesa de manchete de João Ricardo.

Não valeu. Alario chegou a abrir o placar para o Inter após boa troca de passes na entrada da área. Entretanto, o lance foi anulado por impedimento de Bruno Tabata, que havia dado a assistência.

Inter sai na frente com golaço: 1 x 0. O Internacional abriu placar com Alan Patrick em uma boa jogada coletiva. Bernabei fez lance individual pela esquerda e tocou para o meio da área. Bruno Tabata ajeitou de primeira para Alan Patrick, que chegou soltando o pé.

Fortaleza empata em trapalhada da defesa: 1 x 1. Após cobrança de falta na área, Anthoni saiu do gol para encaixar, mas se chocou com Fernando. A bola sobrou para Titi, que mandou para o gol livre.

Na trave! Alan Patrick teve cobrança de falta na entrada da área, bateu por cima da barreira, mas a bola bateu no travessão. Na sobra, Ricardo Mathias tentou completar para o gol, mas finalizou mal e facilitou a defesa de João Ricardo.

Inter consegue a vitória na marra: 2 x 1. Após bola alçada na área, Mercado disputou com Brítez, e ela se ofereceu para Vitão. O zagueiro finalizou, mas o chute pegou na trave. Na sobra, Gustavo Prado finalizou e conseguiu estufar a rede do Leão do Pici. O Fortaleza reclamou de uma possível falta de Mercado, porém nada foi marcado — Brítez foi expulso pela reclamação incisiva.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 FORTALEZA

Data e horário: 11 de setembro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Gols: Alan Patrick (21'/1°T), Titi (47'/1°T), Gustavo Prado (38'/2°T)

Cartões amarelos: Yago Pikachu, Tinga, Martínez, Brítez (FOR), Fernando (INT)

Cartão vermelho: Brítez (FOR)

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata (Gustavo Prado) e Alan Patrick; Alario (Ricardo Mathias). Técnico: Róger Machado

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Hércules (Renato Kayzer), Lucas Sasha (Calebe) e Pochettino (Martínez); Yago Pikachu (Mancuso), Breno Lopes (Machuca) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda