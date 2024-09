Inter x Fortaleza: horário, detalhes e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O jogo Inter x Fortaleza, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado nesta quarta (11), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto é atrasado devido ao calendário apertado do time gaúcho, que foi afetado pelas enchentes no Sul.

O Premiere (pay-per-view) vai transmitir o duelo ao vivo com exclusividade. O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Inter acumula três jogos de invencibilidade no torneio. O time de Roger Machado está no meio da tabela e é dono, ao lado do Palmeiras, da defesa menos vazada do Brasileirão.

Já o Fortaleza vem de derrota para o líder Botafogo. A equipe de Juan Pablo Vojvoda pode retomar a ponta da classificação em caso de vitória sobre os gaúchos.

Inter x Fortaleza -- 19ª rodada do Brasileirão

Data: 11 de setembro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)