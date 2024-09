Ignacio Laquitana analisa estreia pelo Santos e admite: "Posso render mais"

Ignacio Laquitana chegou de empréstimo ao Santos do RB Bragantino no começo deste mês e já fez sua estreia, contra o Brusque, no último sábado. Inclusive, ele começou entre os titulares ficou em campo por cerca de 60 minutos. Nesta quarta-feira, durante sua apresentação, o uruguaio analisou seu desempenho.

"Posso render mais. A minha principal arma é a velocidade, a agressividade. Acho que com os minutos que vou ganhar do Carille vou ganhando confiança, vou dar o máximo. Como todo uruguaio, vou dar meu máximo. Vim ao Santos para fazer isso", disse.

O treinador Fábio Carille ainda não encontrou um titular definitivo para a ponta direita de sua equipe. Nos últimos jogos, ele escalou Willian Bigode, Wesley Patati (vendido recentemente), Otero e o próprio Ignacio Laquitana. O uruguaio contou o que pode entregar de diferente dos demais companheiros para ficar com a vaga.

"Sempre joguei pelo lado direito. Acho que poucas vezes joguei pelo outro lado. Tenho confiança no meu jogo. Vou fazer tudo o que o técnico me falar também.", falou.

"Tenho velocidade, agressividade e volto para ajudar a marcação. Acho que minha ajuda defensiva é notória. Sempre joguei pela direita e creio que posso ajudar assim, com a marcação e velocidade. Sempre estar perto do lateral para jogar", acrescentou.

Em pouco mais de um ano atuando no RB Bragantino, Ignacio Laquitana atuou em 31 partidas e marcou apenas dois gols. Ele contou as expectativas de poder aumentar esse número de bolas na rede pelo Santos.

"É questão de melhorar a confiança também, com o professor e o grupo. Não estava muito confiante antes, mas agora confio em mim e no grupo. São decisões do jogo. Se der para fazer o gol vou fazer, mas se tiver alguém melhor colocado e perto do gol, vou passar para ele. O jogo vai dar confiança", comentou.

O uruguaio estará à disposição de Fábio Carille para o próximo jogo do Santos. No domingo, às 16h (de Brasília), o Alvinegro Praiano receberá o América-MG na Vila Belmiro pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.