Gustavo Prado celebra primeiro gol com o Internacional e enaltece vitória: "Estamos de parabéns"

Na noite desta quarta-feira, o Internacional venceu o Fortaleza por 2 a 1, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O jovem meio-campista Gustavo Prado, autor do gol da vitória, celebrou o resultado e destacou a entrega do grupo.

"Sensação maravilhosa, fazer o primeiro gol como profissional, sempre desejei isso e queria agradecer a Deus e ao grupo, pela semana que vem fazendo. Estamos de parabéns", começou Gustavo Prado.

O Internacional, com 35 unidades conquistadas, subiu duas posições e assumiu o oitavo lugar da competição. O Colorado, porém, ainda tem dois jogos a cumprir, já que participou de 23 rodadas.

"Precisávamos muito da vitória, sabíamos da dificuldade do adversário, brigando em cima da tabela. O grupo vinha trabalhando muito na semana e precisávamos muito dessa vitória. Queria agradecer ao torcedor veio apoiar a gente", destacou o jogador de 19 anos.

O Inter está, atualmente, a seis pontos do São Paulo, que tem 41 e abre o G6 do Campeonato Brasileiro. Para Gustavo Prado, a meta do Colorado é a parte de cima da tabela.

"Com certeza (brigar na parte de cima da tabela), esse é o objetivo do Internacional, sempre brigar na ponta, por mais e estar lá em cima", finalizou.

O Internacional retorna aos gramados na próxima segunda-feira (16), às 20h, para encarar o Cuiabá, no Estádio Beira-Rio. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.