Efeito NFL: gramado da Arena apresenta falhas em Corinthians x Juventude

O gramado da Neo Química Arena apresenta falhas e algumas marcações da NFL para o jogo entre Corinthians e Juventude, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Na última sexta-feira, o estádio do Timão recebeu a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, pela 1ª semana da liga de futebol norte-americano.

Os setores mais afetados do campo foram as pequenas áreas, regiões próximas dos gols. Não por acaso, funcionários do Timão reforçaram a pintura do setor.

No meio-campo, é possível ver algumas pequenas falhas causadas por desgaste no gramado.

Nos últimos dias, logo após a partida entre Eagles e Packers, o Corinthians tratou de cuidar do estado do gramado para a partida desta quarta. O clube considerou que o campo ficou "melhor do que o esperado" e a expectativa é que ele esteja em uma condição perto do ideal no jogo contra o Atlético-GO, no próximo dia 21, pelo Campeonato Brasileiro.

A bola rolou entre Corinthians e Juventude às 2 h30 (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Timão perdeu por 2 a 1, e precisa reverter a desvantagem para avançar às semifinais.