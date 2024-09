Flamengo informa que cirurgia do atacante Pedro acontecerá nesta sexta-feira

Nesta quarta-feira, através das redes sociais, o Flamengo anunciou que a cirurgia no joelho esquerdo do atacante Pedro acontecerá nesta sexta-feira, no Hospital Copa Star. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior na última quarta, durante um treino da Seleção Brasileira.

A lesão foi parecida com a que sofreu em 2018, quando defendia o Fluminense e também estava convocado para defender o Brasil. Para a realização da cirurgia, o jogador do Mengão escolheu Luiz Antônio Vieira Martins, o mesmo médico que o operou há seis anos.

Naquele ano, assim como na atual temporada, Pedro era o artilheiro do Campeonato Brasileiro e estava convocado para defender a Seleção Brasileira. O jogador ficou longe dos gramados por sete meses e três semanas.

Nesta temporada, o atleta marcou 30 gols e deu oito assistências em 43 jogos. Além de melhor goleador desta edição do Brasileirão, o atacante estava na vice-liderança da artilharia da Copa Libertadores, com cinco tentos.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira (13), no Hospital Copa Star. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira", publicou o clube carioca.