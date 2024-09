Flamengo anuncia data de cirurgia no joelho de Pedro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O atacante Pedro passará por cirurgia no joelho esquerdo nesta sexta-feira (13). Ele fará o procedimento para reconstruir o ligamento cruzado anterior.

O que aconteceu

Pedro se lesionou na seleção brasileira. Ele sentiu o joelho ainda no aquecimento de um treino e passou por exames em Curitiba.

O Fla aguardava os últimos trâmites com o hospital para oficializar a data da cirurgia. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na sexta-feira e foi examinado pelos médicos do clube.

O atacante será operado pelo mesmo cirurgião que fez o procedimento nele em 2018. Ainda pelo Fluminense, o jogador também rompeu o ligamento, mas no joelho direito. O nome do médico é Luiz Antônio Vieira.

Pedro está fora da atual temporada. Em 2018, o período de recuperação foi de pouco mais de sete meses.