Fabinho Soldado bate papo com torcedores do Corinthians e despista sobre Sergio Ramos e Kurzawa

A chegada de Memphis Depay em São Paulo agitou os torcedores do Corinthians na madrugada desta quarta-feira no Aeroporto de Guarulhos. Logo após o holandês desembarcar na capital paulista e ser recepcionado com festa, o atual executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, bateu um papo com corintianos no local e despistou sobre a chegada de possíveis novos reforços.

Memphis teve os primeiros contatos com a torcida do Timão em uma base aérea a cerca de 2 km do aeroporto. Local, inclusive, destinado a aviões particulares.

Ele deixou a área escoltado por policiais, mas Fabinho Soldado se manteve no local. Ele foi abordado por corintianos, que o elogiaram e perguntaram sobre outras possíveis contratações.

Os torcedores questionaram Fabinho sobre o zagueiro Sergio Ramos e o lateral esquerdo Kurzawa, que se encontram livres no mercado. O diretor, porém, não respondeu e só disse que enxerga o grupo "bem fechado". Como informou a Gazeta Esportiva, o ala francês foi oferecido nos últimos dias, mas não empolgou o clube.

O executivo também foi perguntado sobre a data de estreia de Memphis Depay. Ele disse que o holandês está ansioso e manteve a expectativa de que o atleta estará à disposição no sábado, contra o Botafogo, pelo Brasileiro. Todavia, ele preferiu não cravar uma data.

"Ele (Depay) está bem. Está bem ansioso. Tem que fazer direitinho agora, preparar melhor. Não dá para dizer ainda (se estreia no final de semana). Vamos continuar a luta, vai dar certo", disse Fabinho Soldado.

Memphis Depay foi apenas uma das nove contratações do Corinthians na última janela de transferências. Em meio à briga contra o rebaixamento no Brasileirão, o clube também trouxe o peruano André Carrillo às vésperas do término do período de mercado.

O neerlandês assinou um contrato válido por dois anos com o Timão. Ele já até foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia no sábado, diante do Botafogo, mas a escalação do jogador depende das condições físicas que ele apresentar.

O holandês poderá defender o Corinthians no Brasileirão e na Sul-Americana. Ele não foi inscrito a tempo para atuar na Copa do Brasil, já que o prazo se encerrou na última segunda-feira.

O jogador de 30 anos de idade foi titular e camisa 10 da Holanda na última Eurocopa e tem uma vasta experiência no Velho Continente. Ele já vestiu as camisas de PSV, da Holanda, Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, e do Barcelona e Atlético de Madrid, ambos da Espanha.