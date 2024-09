Fã de Mascherano e adepto da intensidade: conheça Santiago Longo, novo reforço do São Paulo

Recém-contratado pelo São Paulo, o argentino Santiago Longo foi apresentado pelo time na última terça-feira e falou quais são as suas principais características, além de se apresentar à torcida.

O jogador se define como um primeiro volante com poder de marcação e intensidade. Ele, contudo, também costuma ajudar seus companheiros na saída de bola e se considera "inteligente" em sua função.

"Sou um primeiro volante. Minhas características são a recuperação de bola e a intensidade. Gosto de jogar para frente, ajuda na saída de bola e dar opção aos companheiros. Sou um jogador que considero inteligente nos meus pontos mais fortes", definiu o jogador.

Em entrevista coletiva, Santiago Longo afirmou que admira Javier Mascherano, ex-jogador da seleção argentina e do Barcelona, da Espanha.

"Na Argentina, sempre admirei o Javier Mascherano. Jogou na seleção, no Barcelona. Assistia muito ele, trato sempre de copiar algumas coisas e ir melhorando meu jogo", revelou.

O atleta de 26 anos já conhece alguns dos clubes brasileiros que enfrentará com a camisa do São Paulo. Atuando pelo Belgrano, da Argentina, ele, por exemplo, jogou contra Athletico-PR e Internacional, pela Sul-Americana. Longo, que irá atuar no Brasil pela primeira vez, fez elogios ao futebol brasileiro e promete "entrega" no Tricolor.

"Enfrentei o Paranaense e o Inter. São rivais complicados. Sei que no futebol brasileiro há ótimos jogadores, muito técnicos. Vou ajudar como puder, com intensidade e compromisso. Dar tudo de mim por essa camisa", disse o atleta, que se disse ansioso para defender a equipe são-paulina no Morumbis.

"A estrutura me surpreendeu positivamente, todos me receberam muito bem. A instituição é muito grande. Com respeito à torcida, pude falar com companheiros e sei que o futebol aqui é muito passional. Quero viver essa experiência e estou ansioso para jogar no Morumbis", afirmou.

Santiago Longo, de 26 anos, chega ao São Paulo por empréstimo, válido até agosto de 2025, com opção de compra. O jogador pertence ao Belgrano, clube o qual ele foi revelado e era capitão.

Além de Santiago Longo, o Tricolor também contratou o lateral esquerdo Jamal Lewis nos últimos dias da janela. Ele e o argentino já estão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda não podem estrear no embate contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Ambos só poderão ser inscritos caso o São Paulo avance de fase. Ele, de longe, torce para que a equipe reverta o cenário do confronto e avance às semifinais.

"Quinta será muito importante, sei que a Copa do Brasil é um torneio muito importante. Tomara que a gente possa reverter o resultado e avançar. Estou me preparando para chegar domingo e tomara que eu possa estar entre os relacionados", declarou.

O duelo está marcado para quinta-feira, partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV. De qualquer maneira, Lewis e Santiago estão à disposição de Luis Zubeldía para os duelos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.