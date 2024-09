Estêvão volta e Palmeiras treina visando duelo contra o Criciúma

O Palmeiras realizou um treino tático nesta quarta-feira na Academia de Futebol, visando o confronto contra o Criciúma deste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O destaque da sessão foi a volta de Estêvão, que estava defendendo a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas na última semana.

O atacante realizou um trabalho regenerativo separado do elenco, já que entrou em campo no final da derrota do Brasil nesta terça por 1 a 0 para o Paraguai. Apesar de ter jogado por pouco mais de dez minutos, ele só conseguiu dar nove toques na bola, ainda tentando dois dribles, sem sucesso em ambos.

Os outros jogadores deram ênfase aos enfrentamentos no último terço do campo, além de ultrapassagens, cruzamentos e finalizações.

O Palmeiras deve contar com seu camisa 41 para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na competição, a equipe segue na terceira colocação com 47 pontos, três atrás do líder Botafogo.