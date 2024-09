Emprestado ao Santos, Ignacio Laquintana revela desejo de permanecer no clube: "Seria lindo"

Anunciado como reforço do Santos no começo deste mês, o uruguaio Ignacio Laquintana foi oficialmente apresentado no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. O jogador que pertence ao RB Bragantino e está emprestado ao Peixe até o fim do ano explicou a decisão de aceitar o empréstimo curto e revelou ter o desejo de seguir no clube no ano que vem.

"Saí (do RB Bragantino) para ter minutos, não tive confiança lá para fazer o que sei. Cheguei e me machuquei. Acho que no Santos vou ter confiança e vou dar o máximo para chegar novamente à seleção uruguaia. Seria lindo fazer tudo para que eu fique aqui em Santos", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

O atleta de 25 anos também detalhou um pouco das negociações para ingressar no Santos e contou que antes teve uma conversa com seu compatriota Pato Sánchez, que defendeu o Alvinegro Praiano entre 2018 e 2023.

"Já fazia tempo que o Santos vinha se comunicando com o Red Bull (Bragantino). Nas redes sociais tinha muita gente falando para eu ir para o Peixe, que eu ia ser feliz e que a torcida é gigante. Aqui também passaram muitos uruguaios. Vou dar meu máximo, sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou pronto para assumir essa responsabilidade e ajudar a colocar o Santos onde tem que estar: na Série A", comentou.

"No Uruguai estive com o Pato Sánchez, ele jogou aqui também. É um cara muito querido aqui e me disse que é um clube gigante", acrescentou.

Ignacio Laquitana defendeu o RB Bragantino por pouco mais de um ano e acumulou 31 partidas, com duas bolas nas redes. Ele explicou a grande diferença entre jogar pelo Santos e pelo Massa Bruta.

"É diferente. Lá não tem a pressão que tem aqui, de jogar, da torcida. Acho que é o mesmo jogo de jogar por fora e a intensidade de procurar o arco na frente. Acho que a grande diferença mesmo é a torcida, a pressão. Aqui é um clube gigante", explicou.

Ignacio Laquintana fez sua estreia pelo Santos no último sábado, na vitória sobre o Brusque por 1 a 0, fora de casa, pela Série B. Inclusive, o uruguaio começou entre os titulares e foi substituído aos 14 minutos do segundo tempo, dando lugar ao meia Otero.

O treinador Fábio Carille terá Ignacio à disposição para o próximo compromisso da equipe, contra o América-MG. A partida está marcada para domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.