'East Coast': Entenda gesto de Memphis Depay que o conecta à Zona Leste

Em participação no Fim de Papo desta quarta (11), a jornalista Marília Ruiz explicou que Depay procurou uma forma de se conectar à Zona Leste, onde fica a sede do Corinthians, com um gesto de rappers norte-americanos.

Marília disse que o gesto feito por Depay, que também é rapper, quer dizer "East Coast" (Costa Leste, em inglês), e é usado para identificar os artistas dessa região dos Estados Unidos. A ideia de usar o símbolo, de acordo com a jornalista, surgiu quando o atacante soube da forte ligação corintiana com a Zona Leste de São Paulo.

Além da aula [sobre Corinthians], ele foi abraçado por aqueles que seguram na unha o mandato do Augusto Melo. Só puderam entrar no clube, a Gaviões da Fiel, que entregaram a cartilha do jogador, uniforme e boné. Depois, a camisa 12, outra organizada. Vocês veem esse símbolo que ele faz que parece um 12 não é um 12. Ele aprendeu no avião que o Corinthians é um time da Zona Leste (ZL). E ele é um rapper. Este símbolo é dos rappers "East Coast", da Costa Leste americana. É um jeito de dizer que é ZL também. E ele também tirou foto com a Pavilhão Nove.

Marília Ruiz

