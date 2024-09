Dorival vê como natural instabilidade de jogadores na Seleção e reconhece: "Sou responsável"

A Seleção Brasileira ainda não conseguiu engrenar sob comando de Dorival Júnior e, na noite da última terça-feira, foi derrotada por 1 a 0 pelo Paraguai. O duelo, válido pela oitava rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas aconteceu no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O técnico Dorival Júnior enxerga com naturalidade a instabilidade emocional de alguns jogadores dentro de campo e admite responsabilidade.

Questionado sobre isso, Vini Jr. foi citado, já que recebeu um cartão amarelo, por reclamação, nos acréscimos. Mais uma advertência e o camisa 7 vira desfalque. O próprio treinador revelou que o time "se perdeu" depois de sofrer o gol, antes dos 20 minutos do primeiro tempo.

"É uma instabilidade natural de quem está numa partida. Você está brigando para tentar fazer seu melhor e nem sempre isso acontece. O que deu para sentir é isso. A própria maneira como foi a primeira etapa, muito carregada. Nos faltou muita coisa hoje. Sou responsável por isso, não quero penalizar nenhum atleta. Acho que nós temos que trabalhar e entender que precisamos de muito mais para chegar no nível em que todos queremos. Estamos buscando a todo custo, mas não é simples, não é fácil, é trabalhoso. Temos que intensificar para encontrar rapidamente esse caminho", disse.

O Brasil vive momento desconfortável nas Eliminatórias e ocupa a quinta posição, com dez pontos. Dessa forma, se distância da Argentina, que lidera a tabela, com 18. Além disso, iguala a pontuação de Venezuela, que vem em sexto lugar, e fica a um ponto do próprio Paraguai, que está em sétimo lugar, indo para a repescagem, no momento.

Essa data Fifa marcou o primeiro contato de Dorival Júnior com as Eliminatórias. Antes disso, o treinador havia disputado apenas amistosos e jogos da Copa América. Antes de perder do Paraguai, a Seleção estava invicta sob comando do treinador, com quatro vitórias e cinco empates.

Dorival, agora, terá trabalho para já começar analisar nomes para sua próxima convocação e tentar entrosar o time, que precisa de mudança urgente para mudar sua situação nas Eliminatórias. O próximo compromisso do Brasil na disputa é contra o Chile.