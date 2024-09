Descansado e com volta de lesionados: como Flamengo chega após a Data Fifa

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após 10 dias sem entrar em campo, o Flamengo volta mais descansado depois da Data Fifa. Com um novo problema e retornos de lesionados importantes, a equipe terá reforços para os próximos dois jogos.

O que aconteceu

O Fla priorizou o descanso nesse período. O clube deu quatro dias de folga ao elenco. Lesionados e reforços trabalharam em alguns desses dias no Ninho do Urubu.

Entre os jogadores que retornam ainda em 2024, faltam dois. De la Cruz está fora do jogo contra o Bahia porque ainda se recupera de lesão no músculo posterior da coxa. O uruguaio ainda não voltou a treinar com o elenco e não participa da Copa do Brasil. Havia ainda uma esperança remota.

Michael continua fora. O atacante vem fazendo trabalhos em dois períodos para se recuperar de lesão também na posterior da coxa. Ele vai perder os jogos da Libertadores nas próximas semanas.

Mas há boas notícias. Léo Pereira, zagueiro titular, está de volta aos treinos sem limitações. É também o caso de Gabigol e Arrascaeta. Os três vão ser relacionados nesta quinta-feira. David Luiz, que sentiu após jogo contra o Corinthians, também vem treinando normalmente.

Gabi, inclusive, é forte candidato ao time titular. Tite ainda tem mais um treino hoje (11) para definir a equipe que vai mandar a campo diante do Bahia. Carlinhos e Bruno Henrique são as outras opções.

O Flamengo, porém, ganhou uma péssima notícia com a lesão de Pedro. O camisa 9 vai passar por cirurgia nos próximos dias e está fora da temporada. Ele se junta a Everton Cebolinha e Matias Viña.

O período foi importante também para os reforços. Foi uma oportunidade de Charly Alcaraz, Gonzalo Plata e Alex Sandro se integrarem, conhecerem os companheiros e também a comissão técnica. A estreia dos dois últimos é aguardada para o clássico diante do Vasco, domingo. Alcaraz está suspenso depois de ser expulso na estreia.

Os convocados vão ser avaliados. A comissão espera ter os quatro (Gerson, Fabrício Bruno, Pulgar e Varela) à disposição contra o Bahia nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.