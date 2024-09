CR7 cutuca técnico do United e explica sucesso do Real: 'Não é sorte'

O português Cristiano Ronaldo explicou o sucesso do Real Madrid na Liga dos Campeões e voltou a cutucar o técnico Erik ten Hag durante uma entrevista publicada em seu canal no YouTube com o ex-zagueiro Rio Ferdinand, companheiro de Manchester United em sua primeira passagem pelos Red Devils.

O que aconteceu

Cristiano destacou que a 'mentalidade', e não a 'sorte', faz do Real Madrid o melhor time do mundo, com 15 títulos de Champions League. "O Real Madrid está muito bem. É um tipo de time que não foge quando há pressão. Muitas pessoas dizem que eles são sortudos na Champions. Não é sorte, há uma mentalidade, uma preparação para este tipo de momentos".

CR7 disse também que a aura do estádio merengue é diferente dos demais. "O Bernabéu tem uma aura diferente. Há uma energia diferente. Quando os grandes times vão lá, e eles marcam um gol aos 85, 90 minutos, a pressão é enorme. Para mim, é o melhor clube de toda a história do futebol".

O craque português ainda fez críticas à postura do técnico Erik ten Hag, desafeto de sua segunda passagem pelos Red Devils. "O Manchester United precisa reconstruir tudo, na minha opinião. Como técnico do Manchester United, você não pode dizer que não vai brigar para vencer a liga ou a Champions. Você deve mentalmente dizer 'talvez não tenhamos esse potencial', mas não pode falar isso... Nós vamos tentar. Você tem que tentar".

O que mais ele disse

Pressão no Real Madrid. "Na época fui o jogador mais caro da história. Tinha pressão, mas eu acredito em mim. Se tinha sido o melhor jogador na Premier League e já tinha ganho uma Bola de Ouro no Manchester United, uma Liga dos Campeões... Sabia que ia fazer as coisas bem. Acredito nas minhas capacidades. Foi difícil, porque era um país diferente, a adaptação, eu tinha 24 anos, era muito jovem. Mas estava muito otimista".

Gosta de mostrar que as pessoas estão erradas. "Era o melhor clube do mundo, e eu disse que ia fazer história no Real Madrid tal como fiz no Manchester United. Era um desafio, mas eu sou uma pessoa de desafios. Gosto de mostrar às pessoas que estão erradas. Gosto de provar o contrário do que as pessoas pensam".