Com Depay na torcida, Corinthians faz no estouro e elimina o Juventude

Sob olhares de Memphis Depay, o Corinthians venceu por 3 a 1, com direito a gol no fim, e eliminou o Juventude na noite desta quarta-feira (11). O Timão está na semifinal da Copa do Brasil

O gol decisivo de André Ramalho saiu aos 51 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro aproveitou escanteio bem cobrado por Coronado. O Juventude havia vencido por 2 a 1 na ida.

O Corinthians saiu na frente com Romero e levou o empate com Zé Marcos. Ambos os gols saíram no primeiro tempo.

O Timão martelou na etapa final e parava em boas defesas de Gabriel Vasconcelos até o goleiro falhar. Garro chutou, a bola bateu e foi para trás antes de Zé Marcos tentar tirar e empurrar para dentro. No fim, André Ramalho brilhou.

O Corinthians reclamou demais da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães. O Timão viu duas faltas no lance que determinou o empate do Juventude no primeiro tempo.

Fagner foi derrubado pelo próprio Zé Marcos antes da dividida com Hugo Souza e a bola morrer no fundo das redes. O árbitro foi ao VAR e confirmou o gol mesmo assim — antes, o juiz já tinha ido ao VAR para anular gol do Juventude por falta em Hugo Souza.

Memphis Depay viu tudo isso de um dos camarotes da Neo Química Arena. O reforço será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (12).

Ainda na zona do rebaixamento, o Corinthians voltará a campo para enfrentar o Botafogo, sábado, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Juventude receberá o Fluminense, domingo, no Alfredo Jaconi.

Primeiro tempo polêmico

A etapa inicial teve muito mais confusão e lances contestáveis da arbitragem do que futebol bem jogado.

O jogo começou morno e com poucas chances, até que Romero destravou mais uma vez o placar. Yuri Alberto tocou de calcanhar, Talles Magno rolou e o paraguaio deslocou Gabriel para abrir o placar aos 28 minutos.

A partir daí, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães foi o protagonista. No minuto 31, Lucas Barbosa se antecipou a Matheus Bidu e dividiu a bola com Hugo Souza antes de marcar. O juiz deu o gol, mas voltou atrás no VAR e assinalou falta no goleiro do Corinthians. A revisão durou mais de quatro minutos.

Aos 40, Alan Ruschel bateu escanteio fechado, e Zé Marcos marcou. Duas faltas foram revisadas no VAR, mas a arbitragem optou por confirmar o gol. Zé Marcos se chocou com Hugo Souza e Fagner ainda foi derrubado na origem do lance. A revisão durou sete minutos.

Em desvantagem, o Corinthians se lançou ao ataque e quase desempatou com Yuri Alberto. O centroavante, sozinho, cabeceou para fora no minuto 50.

Corinthians martela e se classifica

O Corinthians voltou para a etapa final com tudo e teve chances logo nos primeiros minutos com Charles e Rodrigo Garro.

O Timão seguiu em cima e teve a melhor chance aos 9, quando Yuri Alberto deixou Garro cara a cara com Gabriel, que levou a melhor no lance.

Aos 18 minutos, Ramón Díaz abriu o time e tirou o volante Raniele para entrada do meia Coronado. Também entrou Giovane no lugar do Talles Magno. Segundos depois, Coronado obrigou Gabriel a fazer boa defesa em chute de fora da área. No minuto 24, Gabriel espalmou outra finalização de longe de Garro.

O Corinthians continuou em cima e parou em defesaça de Gabriel Vasconcelos aos 27, quando o goleiro saiu esquisito, e Charles bateu no segundo pau.

A pressão finalmente surtiu efeito aos 36 minutos, quando Rodrigo Garro bateu de fora da área, Gabriel falhou depois de boas defesas e espalmou para trás. Zé Marcos tentou tirar e colocou para dentro. 2 a 1.

Nos minutos finais, o Corinthians não se contentou com a disputa por pênaltis e encontrou o gol da classificação. Coronado bateu escanteio, André Ramalho subiu muito e botou lá dentro aos 51 minutos.

A apresentação de Memphis Depay

Memphis Depay é apresentado aos torcedores do Corinthians na Neo Química Arena Imagem: Alan Morici/AGIF

A contratação de peso do Corinthians foi apresentado ao torcedor pouco antes de a bola rolar. Ele apareceu com roupa brilhante e falou algumas palavras que não puderam ser entendidas por problema no som e o barulho dos fogos de artifício.

Depay treinará e será apresentado nesta quinta-feira (12), quando poderá dizer se sua estreia pelo Timão está próxima.

Lances importantes

1 a 0. Aos 28 minutos, Talles Magno rolou para Romero bater cruzado.

Polêmica 1. No minuto 31, Lucas Barbosa dividiu com Hugo Souza antes de marcar. A arbitragem deu o gol inicialmente, mas marcou falta na checagem do VAR.

Polêmica 2. Aos 40, Hugo Souza empurrou a bola para dentro após se chocar com Zé Marcos. Fagner ainda foi derrubado anteriormente. O juiz deu o gol, foi ao VAR e confirmou o 1 a 1 para irritação da torcida mandante.

Chance clara. No minuto 50, Yuri Alberto recebeu de Romero e, livre, cabeceou para fora.

2 a 1. Aos 36 minutos do segundo tempo, Rodrigo Garro chutou, Gabriel espalmou para trás, e Zé Marcos marcou contra ao tentar tirar.

3 a 1. Aos 51 minutos, André Ramalho subiu alto de cabeça em escanteio e classificou o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 1 JUVENTUDE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 11 de setembro de 2024 (quarta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Alessandro Álvaro de Matos (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartões amarelos: Hugo Souza, Fagner, Rodrigo Garro e Romero (Corinthians) e Zé Marcos, Carrillo e Ronaldo (Juventude)

Público: 45.509

GOLS

Corinthians: Romero, aos 28 minutos do 2T; Zé Marcos (contra) e André Ramalho, aos 36 e 51 minutos do 2T

Juventude: Zé Marcos, aos 40 minutos do 2T

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner (Léo Mana), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Igor Coronado), Charles (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno (Giovane) e Yuri Alberto (Caetano). Técnico: Ramón Díaz

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Jadson, Luis Oyama (Lucas Freitas) e Ronaldo; Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Erick (Ewerthon) (Marcelinho) e Carrillo (Edson Carioca). Técnico: Jair Ventura