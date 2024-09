Coordenadora da base do feminino e meia valorizam integração com o profissional do Corinthians

Na última terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou o sorteio da segunda edição da Copinha feminina. Entre os times presentes na competição está o Corinthians, potência na categoria.

No evento, o Timão foi representado pela coordenadora da base do feminino, Rafaele Esteves, e a meia do sub-20, Julia Brito. A dupla destacou a importância da integração com o vitorioso time principal.

"É um ótimo exemplo de onde eu almejo chegar. Essa relação com elas é muito boa. Treinar e estar junto com elas é algo que representa muito para mim. Eu me inspiro muito nelas e elas ajudam muito a gente com a experiência que elas têm", destacou a jovem.

"Hoje a gente tem uma integração muito boa entre o nosso profissional e o sub-20. Quase toda semana, a gente tem atletas do sub-20 treinando com o profissional e de acordo com a demanda, o professor Picinato fala com a professora Beatriz. Cada vez mais, elas têm essa integração, não só de motivação, mas a nível técnico também, ter esse equilíbrio e ter certeza que quando elas jogam na categoria de base elas conseguem desempenhar um bom futebol", acrescentou a dirigente.

Na Copinha, o Corinthians está no Grupo A e terá pela frente na primeira fase Centro Olímpico, Fortaleza e Cruzeiro. Para avançar ao mata-mata, é necessário terminar na liderança ou ficar entre os três melhores segundo colocados. A dupla projetou uma disputa dura para o Timão.

"É um grupo muito forte, são adversários que já conhecemos. Teve agora o duelo decisivo com o Fortaleza, o Centro Olímpico por ser aqui no nosso estado a gente conversa, são equipes já tradicionais do futebol feminino, então a gente tem que respeitar as outras e com certeza quem desempenhar um bom futebol vai conquistar a vaga para a segunda fase", analisou a coordenadora.

"Os jogos foram muito bem equilibrados, mas o Corinthians não pode dar mole porque tem o Fortaleza, Cruzeiro e o Centro Olímpico, times bem fortes. Acho que se impormos o nosso futebol e fazer bons treinamentos até lá acho que a gente consegue classificar", finalizou Brito.