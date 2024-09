Como lesão na 'hora errada' atrapalhou primeiro ano de reforço no Palmeiras

Uma lesão simples e de fácil recuperação teve impacto direto na primeira temporada do meia Rômulo no Palmeiras. Após grande destaque pelo Novorizontino no Paulistão, com direito a três prêmios individuais na competição, o jogador de 22 anos está entre os atletas que menos receberam oportunidades de Abel Ferreira em 2024.

O que aconteceu

Rômulo sofreu uma lesão na coxa direita em junho durante um treino e perdeu a chance que tinha para brigar por um espaço no time. Lázaro era o titular do lado esquerdo do ataque, mas também sofreu uma lesão na coxa e virou desfalque.

Rômulo receberia mais chances, mas, por estar lesionado, Abel escolheu Gabriel Menino — que a partir da lesão de Lázaro fez sete jogos seguidos no time titular.

Chegada de Felipe Anderson complicou de vez a vida de Rômulo. No mês seguinte, quando o meia já estava à disposição, Felipe Anderson estreou pelo Palmeiras e virou o titular de Abel Ferreira. Felipe demorou a engrenar, mas correspondeu nos últimos jogos. Dudu também compete com Rômulo na mesma posição.

Meia só jogou mais do que três jogadores que atuaram no Palmeiras em 2024: Eduard Atuesta (9 minutos, emprestado ao LA FC), Luighi (19 minutos, cria da base) e Bruno Rodrigues (105 minutos, o jogador teve duas lesões gravíssimas no joelho em 2024).

Rômulo só disputou 181 minutos em 10 jogos com a camisa do Palmeiras (apenas duas partidas completas).

Jogador voltou a receber minutos com Abel. Nos últimos seis jogos, Rômulo participou de três e em todos eles entrou jogando pelo lado esquerdo — onde Abel improvisou Menino quando Lázaro estava fora. Foram 14 minutos contra o Flamengo, 9 no clássico contra o São Paulo e 29 contra o Cuiabá.

Rômulo tem prestígio com Abel e exemplos a seguir no Palmeiras

Abel Ferreira explicou quando Rômulo chegou que ele precisava se acostumar com a rotina do Palmeiras após o Paulistão. O clube entende que essa etapa foi cumprida, e agora o número de chances depende das escolhas do técnico português. A intensidade de Rômulo nos treinos, as finalizações e os passes são muito elogiados por quem acompanha os treinos na Academia de Futebol.

O clube tem em casa alguns exemplos que demoraram para engrenar, como Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (hoje no Atlético-MG). Veiga, por exemplo, passou por um empréstimo no Athletico-PR antes de virar ídolo do Palmeiras.