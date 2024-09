Com retorno de Lucas, São Paulo encerra preparação em busca de virada na Copa do Brasil

O São Paulo está pronto para buscar a virada contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o Tricolor encerrou a preparação para o duelo, marcado para às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A grande notícia para o torcedor são-paulino é o retorno do meia-atacante Lucas. O atleta, que estava com a Seleção Brasileira disputando as Eliminatórias, desembarcou em São Paulo na madrugada desta quarta e se reapresentou no CT, mas não treinou. O camisa sete, assim como toda a delegação são-paulina, já embarcou para Belo Horizonte. O Tricolor deve chegar na capital mineira ainda nesta quarta, no fim de tarde.

A dúvida que fica é em relação à condição de Lucas para o confronto. Por ter sido convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender o Brasil, o meia enfrentou uma dura maratona nos últimos dias, tendo, inclusive, participado da derrota brasileira para o Paraguai por 1 a 0, em Assunção, nesta terça-feira. Mesmo assim, ele foi relacionado e deve ser escalado como titular por Luis Zubeldía.

Outro atleta que desembarcou em São Paulo foi Bobadilla. Assim como Lucas, o volante jogou o confronto entre Brasil e Paraguai, mas do lado paraguaio. Apesar de ter sofrido uma contratura no joelho no empate sem gols contra o Urauguai, ele atuou normalmente contra a Seleção Brasileira. Assim, também deve começar jogando nesta quinta.

Além disso, o lateral-direito Igor Vinícius também reforça o São Paulo para o confronto. Após sete jogos sendo desfalque, o defensor finalizou o processo de aprimoramento físico e foi relacionado por Zubeldía.

Alan Franco, suspenso no jogo de ida, retorna ao time titular. Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito), Moreira (lesão na região posterior da coxa esquerda), Patryck (fratura na clavícula direita) e Ferreirinha (lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda) seguem como desfalques. Ferraresi, que estava com a Venezuela durante a Data Fifa, chega ao Brasil na quinta e não vai para o jogo.

Após perder na ida por 1 a 0, o São Paulo precisa vencer o Atético-MG de qualquer jeito. Uma vitória por dois ou mais gols de diferença já é suficiente para classificar o Tricolor à semifinal. Caso vença por um tento, o duelo será decidido nos pênaltis.

O treino

Nesta quarta-feira, Zubeldía comandou um trabalho tático posicional e de bolas paradas para uma parte do grupo. O restante do elenco realizou um jogo em espaço reduzido.

Desde a derrota para o Fluminense, que marcou o último jogo do São Paulo antes da Data Fifa, o treinador argentino teve 11 dias para decidir a equipe que irá a campo contra o Atlético-MG.

Na zaga, a tendência é que Alan Franco volte a assumir o posto de titular ao lado de Arboleda. Bobadilla e Lucas, apesar do desgaste natural fruto dos compromissos pelas suas respectivas seleções, também devem iniciar contra o Galo.

Sendo assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.