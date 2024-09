Com gol nos acréscimos, Corinthians faz 3 a 1 no Juventude e avança para a semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Com gol nos acréscimos de André Ramalho, o Timão fez 3 a 1 contra o Juventude nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, e avançou de fase no torneio. Como a ida das quartas terminou 2 a 1 para a equipe gaúcha, o alvinegro levou a melhor no agregado.

Precisando do resultado por conta da derrota na ida, o Corinthians implementou forte pressão desde o início de jogo. A equipe abriu o placar com o atacante Ángel Romero, aos 29 minutos do primeiro tempo. O Juventude deixou tudo igual aos 41, com gol contra de Hugo Souza. O lance deu o que falar na Neo Química Arena, já que os mandantes alegam que o goleiro corintiano foi empurrado por Zé Marcos na jogada.

Na segunda etapa, depois de tanto martelar, o Timão marcou o segundo gol, com o tento contra do zagueiro Zé Marcos. Nos acréscimos, em cobrança de escanteio de Igor Coronado, André Ramalho cabeceou para o fundo das redes e fez a alegria de quase 46 mil corintianos em Itaquera.

O Corinthians encara na semifinal o vencedor da eliminatória entre Flamengo e Bahia, que vão se enfrentar nesta quinta-feira. Na ida, em Salvador, o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0. As semis devem ocorrer nas semanas dos dias 2 e 17 de outubro.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Botafogo, pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude recebe o Fluminense, um dia depois.

O jogo

O primeiro tempo foi muito movimentado na Neo Química Arena. Logo aos cinco minutos, o Corinthians assustou com finalização de Ángel Romero para defesa de Gabriel Vasconcelos. Aos 24, Charles arriscou de fora da área para mais uma intervenção segura do goleiro visitante.

Após tanto tentar, o Timão abriu o placar aos 29 minutos, com Romero. O atacante paraguaio recebeu passe na medida de Talles Magno e bateu com firmeza para abrir o placar. Aos 32, o Juventude empatou com Lucas Barbosa, mas o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães anulou após revisão no VAR, por ter entendido que o atacante cometeu falta no goleiro Hugo Souza.

Aos 41, os visitantes foram novamente às redes, dessa vez com choque entre Zé Marcos e Hugo Souza em cobrança de escanteio, que resultou no tento contra do goleiro corintiano. Novamente Wagner do Nascimento Magalhães foi chamado pelo árbitro de vídeo para analisar possível falta, mas validou o gol. O Corinthians ainda quase empatou nos acréscimos da primeira etapa, mas Yuri Alberto cabeceou o cruzamento de Romero para fora.

Segundo tempo

O Corinthians começou com tudo a segunda etapa e quase anotou com Charles, aos seis minutos, em cabeceio após lançamento de Rodrigo Garro. Aos 10, Garro saiu cara a cara com Gabriel Vasconcelos, mas parou no arqueiro do Ju.

Aos 20 minutos, foi a vez de Igor Coronado assustar em chute de fora da área para nova defesa de Gabriel. Aos 25, Garro teve mais uma boa chance em arremate de fora da área, parando no arqueiro do Juventude.

Aos 36, depois de tanto martelar, o Corinthians conseguiu seu gol. Rodrigo Garro arriscou de fora da área, Gabriel defendeu, mas na sobra o zagueiro Zé Marcos empurrou para as próprias redes. Nos acréscimos, o Timão chegou ao terceiro gol com André Ramalho, completando cobrança de escanteio batida por Igor Coronado.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 1 JUVENTUDE

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 11 de setembro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães



Assistentes: Bruno Raphael Pires e Alessandro Alvaro Rocha de Matos



VAR: Rodrigo Nunes de Sá



Público total: 45.509 pessoas



Renda: R$ 2.594.584,00



Cartões amarelos: Rodrigo Garro, Fagner, Hugo Souza e Romero (Corinthians); Jair Ventura, Zé Marcos, Carrillo e Ronaldo (Juventude)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Romero, aos 29 do 1ºT, Zé Marcos, contra, aos 36, e André Ramalho, aos 50 do 2ºT (Corinthians); Hugo Souza, contra, aos 41 do 1ºT (Juventude)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Léo Mana), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Igor Coronado), Charles (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Romero, Talles Magno (Giovane) e Yuri Alberto (Caetano)



Técnico: Ramón Díaz

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Luis Oyama (Lucas Freitas); Lucas Barbosa (Diego Gonçalves), Carrillo (Edson Carioca) e Erick Farias (Ewerthon/Marcelinho).



Técnico: Jair Ventura