Menos minutos e até problema físico: como foram os convocados do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo teve cinco convocados para a Data Fifa, mas o atacante Pedro foi cortado após romper o ligamento do joelho. Nenhum deles foi titular nos dois jogos e, entre preocupações por lesões, o Rubro-negro terá os atletas menos cansados que o previsto.

O que aconteceu

Gerson, Fabrício Bruno, Varela e Erick Pulgar serviram suas seleções. Apenas os dois últimos tiveram chances de iniciar na segunda partida. O volante brasileiro foi o único a ser utilizado nos dois confrontos das Eliminatórias, mas por pouco tempo.

O Flamengo terá Gerson e Fabrício Bruno no treino desta quarta. O clube fretou um jatinho para o retorno dos dois ao Rio de Janeiro.A chegada estava prevista para a madrugada e eles são aguardados no Ninho para a última atividade antes da partida contra o Bahia.

A expectativa é que os dois trabalhem integralmente com o elenco. O trabalho dependeria da minutagem da dupla com Dorival Jr, mas somente Gerson foi utilizado e somou menos de um tempo completo em dois jogos.

Varela e Pulgar não treinam. Os dois retornam nos voos com as seleções e não chegam para participar da atividade. Se estiverem em boas condições físicas, vão ser relacionados para o jogo. O Fla deve reavaliar as situações no dia da partida.

Os resultados não foram bons. O Brasil teve uma vitória magra na primeira partida e perdeu na segunda. O Chile foi derrotado em amba,s e o Uruguai empatou as duas por 0 a 0.

Como foram os convocados

Gerson foi utilizado nas duas partidas do Brasil, mas somente no segundo tempo. No primeiro jogo, em Curitiba, entrou aos 16 minutos do segundo tempo na vaga de Bruno Guimarães, mas teve atuação discreta. Já no segundo jogo, em Assunção, foi acionado aos 33 minutos na vaga de Lucas Paquetá, mas também fez pouco.

Fabrício Bruno não ganhou minutos. Ele foi convocado somente no sábado, um dia após o primeiro jogo, na vaga do lesionado Eder Militão. O zagueiro treinou com o Fla na quinta, sexta e no próprio sábado. No domingo e segunda fez atividades com a seleção.

Erick Pulgar ficou fora do primeiro jogo do Chile, mas foi titular no segundo. O volante teve um problema muscular e acabou fora dos relacionados na derrota para a Argentina. Ele voltou aos treinos nos últimos dias para atuar em mais uma derrota, desta vez contra a Bolívia em Santiago. A partida começou às 18h (de Brasília) e Pulgar não foi tão bem. Ele ficou os 90 minutos em campo e errou o passe no lance que originou o primeiro gol da Bolívia.

Varela ficou fora do primeiro jogo porque estava suspenso e foi titular no segundo. O lateral aproveitou os dias para cuidar da lesão no quadril e viajou na quinta-feira para se apresentar a Bielsa e ficar à disposição contra a Venezuela às 19h. No confronto fora de casa, ele iniciou a partida e ficou os 90 minutos em campo.