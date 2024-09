Australiano é suspenso após tentar comprar cocaína durante as Olimpíadas

Thomas Craig, da seleção australiana de hóquei sobre grama, foi suspenso por até um ano após tentar comprar cocaína durante as Olimpíadas de Paris 2024. O atleta chegou a ser detido, mas acabou liberado após pagamento de fiança.

O que aconteceu

No primeiro momento, Craig ficará afastado por seis meses. Os outros seis dependerão do comportamento do atleta no período.

A punição entrou em vigor na última segunda-feira (9). A Hockey Australia (entidade responsável pela modalidade no país) anunciou a suspensão em comunicado oficial.

Tom teve acesso a todos os serviços de apoio aos atletas do nosso programa e continuará a ter durante toda a suspensão. O bem-estar do jogador ainda é nossa prioridade. Hockey Australia

Thomas Craig foi detido em Paris, mas acabou liberado no dia seguinte e pediu desculpas. O atleta deixou a Vila Olímpica enquanto os companheiros jantavam e foi flagrado pela tentando comprar cocaína.

Gostaria de pedir desculpas pelo que ocorreu nas últimas 24 horas. Cometi um erro terrível. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Minhas ações são minhas e de forma alguma refletem os valores da minha família, dos meus companheiros de equipe, dos meus amigos, do meu esporte e da seleção olímpica australiana. Thomas Craig

O atleta tentou comprar um grama de cocaína pela cidade. O traficante, que foi detido junto com o australiano, tinha 75 comprimidos de ecstasy e sete frascos de cocaína.

Tom Craig participou da campanha que terminou com a medalha de prata em Tóquio. No entanto, a equipe masculina da Austrália foi eliminada no hóquei sobre grama nas quartas de final em Paris.