Veja as grandes viradas do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo tem uma dura missão nesta quinta-feira (12): reverter o cenário do confronto contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está agendado para as 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

Na ida, o Tricolor perdeu por 1 a 0, em pleno MorumBis. A equipe de Luis Zubeldía, portanto, precisa ganhar dos mineiros por dois ou mais gols de diferença para seguir vivo na luta pelo bicampeontao. Um triunfo simples leva o duelo às penalidades. Já o empate ou uma nova derrota elimina o time paulista.

Esta não será a primeira vez que o São Paulo tenta reverter o resultado de um embate na Copa do Brasil. Em 2002, por exemplo, o clube precisou virar contra o Figueirense para seguir na competição.

O duelo era válido pelas oitavas de final do torneio. Na partida de ida, a equipe tricolor perdeu por 3 a 1, fora de casa, e saiu em desvantagem. O time, então comandado por Nelsinho Baptista, precisaria vencer por três ou mais gols para se classificar às quartas.

E conseguiu. Com direito a um chocolate na volta, o Tricolor bateu o Figueira por 6 a 1, no Morumbi, com destaque a França e Reinaldo, que marcaram dois gols cada.

O São Paulo viria a chegar até as semifinais da Copa do Brasil naquele ano. A equipe eliminou o Vasco nas quartas de final, mas caiu para o rival Corinthians nas semis.

Outra virada épica do clube tricolor na competição ocorreu há pouquíssimo. Em um dos jogos mais emblemáticos da campanha, o São Paulo remontou sobre o Corinthians, nas semifinais, e chegou à grande decisão.

No primeiro encontro, o time, sob direção de Dorival Júnior, perdeu por 2 a 1, na Neo Química Arena. A equipe levou dois gols de Renato Augusto, enquanto Luciano marcou a favor dos são-paulinos.

No entanto, tudo mudou para o segundo embate. O Timão perdeu um de seus principais jogadores, o atacante Róger Guedes, negociado ao futebol do Catar. Já o São Paulo ganhou mais ânimo com duas adições importantes: a chegada do meia colombiano James Rodríguez e e retorno do ídolo Lucas Moura.

O atacante, inclusive, foi um dos grandes personagens do jogo de volta. Em um Morumbi abarrotado, o jogador fez o segundo gol da equipe tricolor na partida, responsável por selar a classificação à final. O outro tento foi marcado pelo atacante Wellington Rato - um golaço, aliás.

O São Paulo foi à final e encarou o Flamengo. Depois da vitória paulista na ida, no Maracanã, por 1 a 0, o empate em 1 a 1 na volta garantiu a conquista de um título inédito e inesquecível para a torcida tricolor.

Sob o comando de Luis Zubeldía, o clube do Morumbis, portanto, busca o segundo título da Copa do Brasil. Além das viradas citadas, o time ainda se inspira em outras remontadas heroicas, como diante do Newell's Old Boys, pela Copa Libertadores de 1993, Rosario Central, pela Libertadores de 2004, e também contra o Atlético-GO, na Sul-Americana de 2022.