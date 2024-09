Artilheiro do Palmeiras, Flaco López participa de um gol a cada dois jogos em 2024

Flaco López é o artilheiro e líder de participações em gols do Palmeiras em 2024. O argentino balançou as redes 19 vezes em 48 duelos disputados e distribuiu seis assistências. Desse modo, em média, o atacante participa de um tento a cada 1,92 jogo pela equipe paulista.

No Campeonato Paulista, competição na qual o Palmeiras sagrou-se campeão sobre o Santos, Flaco López marcou dez gols em 15 jogos. Além disso, o argentino contribuiu ofensivamente com mais duas assistências.

Pelo Campeonato Brasileiro, o jogador é o vice-artilheiro do Palmeiras, atrás somente do Estêvão. Flaco marcou sete gols em 22 rodadas, enquanto a joia da base alviverde fez oito. O camisa 42 também contribuiu com duas assistências.

Agora, pela Copa Libertadores, Flaco fez dois gols e deu dois passes decisivos. Na Copa do Brasil, o atacante não participou de nenhum tento nos dois jogos que disputou.

Flaco chegou ao Palmeiras em junho de 2022. Naquela temporada, fez 14 jogos e marcou dois gols. No ano seguinte, entrou em campo em 41 oportunidades e marcou oito gols. O argentino, assim, vive sua fase mais artilheira no Alviverde.

O Palmeiras retorna aos gramados no domingo (15), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro,no Allianz Parque. Atualmente na terceira posição, o Alviverde soma 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo.