Zubeldía organiza treino coletivo e experimenta variações no São Paulo para pegar o Atlético-MG

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo realizou o penúltimo treino antes do duelo contra o Atlético-MG. A partida, válida pela volta das quartas de final, acontece nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV.

O treinador Luis Zubeldía trabalhou diferentes variações. Boa parte do elenco sub-20 do Tricolor também participou do treino, no qual o comandante optou por realizar duas atividades de 11 contra 11 em dois campos diferentes do CT.

Bobadilla, convocado para defender o Paraguai em duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, sentiu dores na panturrilha durante o jogo contra o Uruguai. Apesar de ter sido substituído aos 36 minutos da etapa final pelo técnico Gustavo Alfaro, o atleta foi titular no duelo contra o Brasil, nesta quarta-feira, também pelas Eliminatórias.

Além dele, o brasileiro Lucas, o venezuelano Ferraresi e o equatoriano Méndez também foram convocados para defenderem suas seleções, mas já retornam ao Tricolor nesta quarta-feira, quando acaba a data Fifa.

O São Paulo viaja na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte. No jogo de ida, a equipe paulista foi derrotada por 1 a 0, em plenos Morumbis. O time de Zubeldía, portanto, precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase. Um triunfo simples, por um gol de vantagem, leva o duelo para a decisão por pênaltis. Já um empate ou uma nova derrota elimina o Tricolor.