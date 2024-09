Atacante do Atlético 'aproveita' lesão de goleiro e faz gol polêmico; veja

O atacante Eduardo Vargas, do Atlético-MG, fez um gol polêmico durante a derrota do Chile para a Bolívia por 2 a 1, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Vargas se aproveitou de uma lesão do goleiro Carlos Lampe para empatar o jogo para o Chile àquela altura. A equipe da casa perdia por 1 a 0 quando o goleiro boliviano ficou no chão após ameaçar dar um lançamento e viu o jogador chileno roubar a bola.

Vargas carregou a bola até perto da linha do gol e, depois, finalizou. Ele sequer teve tempo de comemorar. Jogadores da Bolívia rapidamente cercaram o atacante e fizeram cobranças.

O gol foi validado pela arbitragem, mas não serviu de muita coisa. O Chile levou o segundo gol da Bolívia e acabou derrotado em casa, se mantendo com a segunda pior campanha das Eliminatórias — 9° colocado, com cinco pontos e está apenas acima da seleção peruana.

Lampe deixou o campo de maca. O goleiro boliviano foi substituído por Viscarra aos 46 minutos do primeiro tempo, quando aconteceu o lance.

Lance parecido no Brasil

Um lance parecido aconteceu durante o jogo entre América-MG e Santos, pela Série B do Brasileirão, no dia 24 de maio. Naquela ocasião, o atacante Renato Marques se aproveitou de uma lesão do goleiro João Paulo após uma tentativa de drible e abriu o placar para o Coelho — a partida terminou com vitória mineira por 2 a 1.

João Paulo teve uma ruptura do tendão de Aquiles e precisou passar por cirurgia. Ele vem se recuperando e ainda não voltou a jogar pelo Santos.