Seleção encara Paraguai com Endrick, Vini Jr. e Rodrygo; veja as escalações

Do UOL, em Assunção (PAR)

A seleção brasileira está escalada para enfrentar o Paraguai, pelas Eliminatórias. E pela primeira vez, Dorival Júnior recorre a uma formação que tem Vini Jr, Rodrygo e Endrick juntos.

O que aconteceu

O trio do Real Madrid soma 44 minutos em campo simultaneamente com o treinador e foi o escolhido para o duelo desta terça-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa.

A entrada de Endrick no lugar de Luiz Henrique é a única mudança no time titular em relação ao jogo passado, contra o Equador. O Brasil venceu por 1 a 0, mas não convenceu.

A seleção brasileira vai a campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Paquetá; Rodrygo, Vini Jr. e Endrick.

O que Dorival Júnior quer, em termos ofensivos, é alguém mais presente na faixa central do ataque — esse é o papel de Endrick. Rodrygo foi deslocado para a ponta direita.

Já o Paraguai vai a campo com: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Júnior Alonso; Damián Bobadilla, Mathías Villasanti, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso; Isidro Pitta.

A bola rola para Paraguai x Brasil às 21h30 (de Brasília).