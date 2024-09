Santiago Longo revela papo com argentinos do elenco e celebra chance no São Paulo: "Um gigante"

O São Paulo apresentou, nesta terça-feira, seu mais novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do volante Santiago Longo. O argentino concedeu entrevista coletiva no CT da Barra Funda e se mostrou contente com a chance de vestir a camisa do clube tricolor.

O novo integrante do elenco são-paulino foi apresentado pelo presidente do clube, Julio Casares. O dirigente fez uma breve avaliação da janela de transferências tricolor e falou sobre a chegada de Santi, que atuará com a camisa 4.

"Quero dizer que é um momento de muita alegria. A chegada do Santiago Longo é fruto de um trabalho desenvolvido pela análise de mercado. A análise foi feita também com a visão do nosso técnico, que gosta do atleta. Fechamos uma janela importante para nós. O São Paulo está sempre atento ao mercado, dentro das nossas condições. Quero passar a palavra para o Santi", disse Casares.

O argentino, por sua vez, revelou que recebeu mensagens dos compatriotas Alan Franco, Jonathan Calleri e Giuliano Galoppo, quem ele conhece desde pequeno, antes do acerto com o São Paulo.

"Estou muito contente de estar aqui, em um clube gigante. Meu agente estava em conversas com o Rui [Costa], havia pouco tempo para fechar a janela. Queria muito vir para cá. Pude falar com companheiros, com o Galoppo, que conheço desde pequeno. Também recebi mensagens do Calleri e do Alan Franco", contou o jogador.

"Estava ansioso. Quando apareceu o São Paulo, falei com o meu estafe, que queria ir para um clube grande como esse. Não era fácil sair do Belgrano, estive lá por muito tempo. Estou conhecendo todos os companheiros ainda", acrescentou.

Santiago Longo foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira, no CT da Barra Funda

Santiago Longo atuou durante toda a sua carreira no Belgrano, da Argentina. Ele explicou a decisão de deixar o clube e vir para o Tricolor depois de todo esse tempo.

"Estive muitos anos no Belgrano, um clube muito importante para mim. Me ajudou a crescer como jogador e como pessoa. Quando apareceu o São Paulo, não duvidei um segundo. Um clube muito grande. Queria muito assumir esse lindo desafio", afirmou o atleta, que também já teve os primeiros contatos com o técnico Luis Zubeldía.

"Com o treinador, as minhas primeiras palavras foram aqui mesmo [no CT]. Ele comentou o que busca com os meio-campistas, a hora de defender e de atacar. Os primeiros contatos foram bons. Quero ajudar Luis como puder. Estou contente de estar em um clube tricampeão mundial e tomara que eu possa fazer história aqui", declarou.

O argentino, ainda, se colocou à disposição de Zubeldía para a partida deste domingo, diante do Cruzeiro, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Me sinto preparado. Ano passado joguei todas as partidas da minha equipe. Me sinto capacitado para esse desafio, física e mentalmente. Estou à disposição do treinador para domingo", comentou.

Santiago Longo, de 26 anos, chega ao São Paulo por empréstimo, válido até agosto de 2025, com opção de compra. O jogador pertence ao Belgrano, clube o qual ele foi revelado e era capitão.

Além de Santiago Longo, o Tricolor também contratou o lateral esquerdo Jamal Lewis nos últimos dias da janela. Ele e o argentino já estão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda não podem estrear no embate contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira.

Ambos só poderão ser inscritos caso o São Paulo avance de fase na competição. As equipes entram em campo a partir das 21h45 (de Brasília), na Arena MRV. De qualquer maneira, eles estão à disposição de Luis Zubeldía para os duelos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.