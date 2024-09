São Paulo: Sabino fica 'internado' no CT, remonta carreira e é premiado

Sabino iniciou o ano lesionado e sem grandes motivos para celebrar diante do acesso frustrado do Sport na Série B, mas se reconstruiu em seis meses: ele ficou sem clube, ganhou uma chance no São Paulo e colocou a cereja no bojo de sua temporada pessoal com a extensão de contrato no clube do MorumBis.

O renovado Sabino

O zagueiro encerrou 2023 ainda em outubro, quando sofreu uma fissura no pé esquerdo. Na época, o Sport era vice-líder da 2ª divisão nacional e, com o atleta como titular absoluto, caminhava firme rumo ao retorno à elite.

Fora dos gramados, ele viu seu time minguar nas últimas rodadas e ficar sem a vaga na Série A. A situação piorou quando o jogador iniciou o ano sem condições de jogo em meio à reduções salariais no elenco.

As partes acertaram uma rescisão em março, e Sabino ficou sem clube enquanto se preparava para retomar a melhor condição física.

Sabino em treino do São Paulo; zagueiro conquistou diretoria do Tricolor Imagem: Divulgação/São Paulo

Foi aí que apareceu Muricy Ramalho, que já havia tentado contratar o zagueiro meses antes. O coordenador do São Paulo engatilhou um contrato de produtividade e foi o principal responsável pelo início da reconstrução do jogador de 27 anos.

Sabino chegou ao clube tricolor com vínculo até o meio de junho e possibilidade de renovação até o fim de 2024.

Ele ganhou a confiança da diretoria pelo comprometimento, que incluiu uma quase "internação" no CT da Barra Funda em busca da melhor versão física. Mesmo sem entrar em campo diante da concorrência com nomes como Arboleda, Alan Franco, Diego Costa e Ferraresi, o atleta conseguiu estender seu vínculo até dezembro.

A chegada dele passou por um trabalho da diretoria de futebol e do Muricy Ramalho, nosso coordenador. E ele se aplicou, se determinou, praticamente ficou internado no CT da Barra Funda. O comprometimento desse atleta nos fez confiar nele antes até que ele começasse a jogar Julio Casares, presidente do São Paulo, ao site oficial do clube

Sabino foi titular em São Paulo x Atlético-GO Imagem: Marco Miatelo/AGIF

O zagueiro fez sua estreia como titular em agosto, quando se destacou na vitória do São Paulo sobre o Atlético-GO por 1 a 0. Na ocasião, foi líder no quesito desarmes e rebatidas, de acordo com o Footstats.

Sabino foi escalado outras quatro vezes antes de ser novamente premiado pela diretoria: nesta segunda (8), ele assinou a renovação contratual até dezembro de 2026. "Cheguei aqui voltando de uma lesão. Tinha feito uma cirurgia, e o clube confiou no meu trabalho. Fiz muito esforço para estar aqui. Obviamente, quando vem um convite do São Paulo, todo esforço é o mínimo", disse ele após renovar.

Quando ele chegou, tudo o que o Muricy falava dele do ponto de vista profissional se confirmou. Nós fizemos primeiro um contrato mais curto, depois renovamos até o fim dessa temporada, porque a gente via o que ele fazia nos treinamentos. Agora, ele entrou, está indo bem, e nós estamos renovando por mais duas temporadas. É um atleta que tem tudo a ver com o projeto do São Paulo Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, ao site oficial do clube

O São Paulo de Sabino volta a campo na quinta (12). O clube encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, precisando reverter a desvantagem de um gol para sobreviver na Copa do Brasil. O camisa 35 disputa com Alan Franco uma vaga entre os titulares.