Rômulo comenta adaptação no Palmeiras e destaca resiliência do grupo: "Mente forte"

Eliminado na Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras figura na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Rômulo, meio-campista do Verdão, concedeu entrevista ao clube na tarde desta terça-feira e falou sobre a resiliência do grupo após a sequência de resultados negativos nas copas.

"É muito importante o nosso time ter essa resiliência, continuar forte independentemente do que aconteça na sequência do ano. Eu acho que o nosso clube é muito família, muito guerreiro, então a gente tem que sempre manter a cabeça tranquila, a mente muito forte, para continuar fazendo o nosso melhor a cada jogo e a cada treino. E agora é focar no que temos pelo resto do ano e continuar com essa cabeça firme e forte, continuar trabalhando na sequência do campeonato", começou Rômulo.

Contratado após o Campeonato Paulista desta temporada, o meio-campista realizou dez partidas com o Alviverde e distribuiu uma assistência no período. Rômulo, assim, lamentou a lesão no começo de sua trajetória pelo Palmeiras, mas ressaltou o acolhimento que recebeu.

"A minha adaptação aqui no clube foi boa. Infelizmente, tive uma lesão no começo, mas acho que isso serviu de aprendizado para eu também me fortificar muito mais aqui. Todo mundo me acolheu muito bem e pude ajudar a equipe em todas as vezes que eu entrei. Independentemente se fora ou dentro de campo, estou ajudando meus companheiros da melhor maneira possível. E creio que todo dia estou em constante evolução, com todo mundo me ajudando. Isso daí me fortifica mais, então é continuar evoluindo, continuar trabalhando forte e cada vez evoluir mais", complementou o jogador palmeirense.

O Palmeiras atuou pela última vez no dia 1ª de setembro, quando venceu o Athletico-PR, pela 25ª rodada do Brasileirão, por 1 a 0. Desde então, a equipe não entrou em campo por conta da interrupção dos campeonatos pela data Fifa.

"Esse tempo que a gente teve de trabalho é muito importante para acertar o que precisa e continuar evoluindo sempre a cada dia. No final de semana, já temos um compromisso muito importante aqui dentro de casa, então é continuar fazendo o nosso melhor nos treinamentos para a gente chegar lá no final de semana e fazer um grande jogo", finalizou Rômulo.

Desse modo, o Palmeiras volta a jogar no domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no Allianz Parque, pela 26ª rodada da competição nacional.