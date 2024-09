Próximo rival do Santos, América-MG não vence como visitante há nove jogos

Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, o Santos volta aos gramados no domingo (15) para enfrentar o América-MG, na Vila Belmiro. O clube de Belo Horizonte, por sua vez, aparece na 15ª colocação e enfrenta uma seca de vitórias longe de casa.

O América-MG não sabe o que é vencer fora de casa há nove duelos, sendo cinco derrotas e quatro empates. Isso resulta em um aproveitamento muito baixo, de apenas 14,8%.

A última e única vitória do América-MG longe de Belo Horizonte aconteceu no dia 20 de maio, contra o Guarani, por 2 a 1, pela sexta rodada da competição. Ao todo, em 11 jogos como visitante, os mineiros contam com um triunfo, seis empates e cinco derrotas. Com isso, a equipe tem apenas a 15ª melhor campanha atuando fora de casa.

Santos em baixa na Vila Belmiro

Do outro lado, o Santos não tem aproveitado o fator casa nos últimos duelos. A equipe da Baixada acumulou quatro jogos sem saber o que é vencer como mandante e igualou a sequência negativa na Vila Belmiro se igualou à reta final do Brasileirão de 2023 que culminou no rebaixamento do Peixe.

Na sequência deste ano, o Santos empatou com Sport, Amazonas e Ponte Preta, e foi derrotado pelo Avaí. A derrota contra os catarinense, alías, encerrou uma invencibilidade histórica no confronto, já que o Peixe nunca havia perdido para o adversário na Vila.

Como mandante, nesta edição da Segunda Divisão, o Alvinegro Praiano defende a sétima melhor campanha. Em 12 jogos, são sete vitórias, três empates e duas derrotas, ou seja, 24 pontos conquistados.

Santos e América-MG se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília). A bola rola na Vila Bemiro, casa do Alvinegro Praiano.