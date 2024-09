Pressionado, Dorival finalmente se rende ao trio do Real Madrid na seleção

Pela primeira vez sob o comando de Dorival Júnior, a escalação titular da seleção brasileira terá Rodrygo, Vini Jr. e Endrick. O técnico se rendeu ao trio do Real Madrid, à medida em que a pressão não só por uma sequência de resultados aumenta, mas também por uma versão mais convincente do Brasil.

O que aconteceu

Vini, Rodrygo e Endrick estão confirmados para iniciar o confronto com o Paraguai, nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias, no Defensores del Chaco, em Assunção.

Os três não formaram o trio de ataque do Brasil em nenhum dos nove jogos anteriores sob o comando de Dorival, mesmo com Endrick despontando como ótima solução ofensiva — vide os amistosos iniciais, contra Espanha e Inglaterra.

Até o momento, eles estiveram juntos ao longo de 44 minutos na seleção. Ou seja, nem um tempo completo.

Mas quando eles jogaram juntos? Os três chegaram a estar ao mesmo tempo em campo por 26 minutos dos amistoso contra a Espanha e, depois, em 18 minutos do jogo contra os Estados Unidos.

Na Copa América, a primeira competição oficial de Dorival, os três não estiveram juntos um minuto sequer.

Individualmente, Endrick fez três gols nos primeiros três jogos com Dorival. E nem assim virou titular.

Vini e Rodrygo, por outro lado, são as referências no ataque. Ao menos enquanto Neymar não volta.

O que Dorival quer

Contra o Paraguai, Dorival recorreu a Endrick porque sentiu falta de alguém na faixa central do ataque. Algo que não teve com a mobilidade de Rodrygo, já que usou Luiz Henrique na direita.

"Senti muita falta não de um homem de referência, mas um homem mais centralizado para atacar a última linha. Endrick tem essa característica, precisa se adaptar à função, mas é quem mais se aproxima dessa condição", explicou o treinador.

Como vai ser o encaixe?

"Não quero que o Rodrygo seja referência. Ele pode jogar de tudo, menos de 9. A mobilidade dele, a inteligência dele, a infiltração do Real é tudo que quero aqui. A liberdade é essa para executar movimentos sem a necessidade de uma única função. É a forma como vinha jogando com Vini e Bellingham voltando um pouco mais para a recomposição, com liberdade do meio para frente. Foi o que propomos com eles mais próximos. Com Endrick, Rodrygo abre um pouco mais, um pouco mais posicional com liberdade de posição. Não acredito em posição única, sempre quero ver liberdade de posicionamento."

Rodrygo é exceção. Saiba qual:

"Rodrygo tem alternado funções e com exceção dele tento manter o que é realizado nos clubes para manter aproveitamento maior de cada um deles. Com tempo curto, se alterar muito perdemos o que começamos a ganhar na Copa América e amistosos anteriores. Tudo é um caminho."

Combinação Vini, Rodrygo e Endrick com Dorival:

Inglaterra (1 a 0) - Endrick entra no lugar de Rodrygo e faz gol, após jogada de Vini.

Espanha (3 a 3) - Juntos por 26 minutos. Rodrygo (sem Endrick) e Endrick fazem gols.

México (3 a 2) - Rodrygo ficou no banco. Endrick faz gol com assistência de Vini.

Estados Unidos (1 a 1) - Juntos por 18 minutos. Rodrygo faz gol (sem Endrick)

Costa Rica (0 a 0) - Endrick entra no lugar de Vini Jr

Paraguai (4 a 1) - Endrick entra no lugar de Rodrygo. Vini faz dois gols.

Colômbia (1 a 1) - Endrick entra quando Rodrygo já tinha saído.

Uruguai (0 a 0) - Vini Jr. estava suspenso

Equador (1 a 0) - Endrick fica no banco. Rodrygo faz gol.