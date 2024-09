Presidente e diretora da FPF destacam a importância da Copinha feminina: "Marta não teve"

Nesta terça-feira, aconteceu o sorteio da Copinha feminina no Estádio do Pacaembu, rebatizado como Mercado Livre Arena Pacaembu. O torneio é uma oportunidade para jovens talentos demonstrarem o seu futebol.

Antes, contudo, oportunidades como essas era escassas, com grande jogadoras como a Marta não sendo formadas através da base. A diretora do futebol feminino da Federação Paulista, Ana Lorena, destacou a importância da competição para a captação de talentos.

"O que a gente pode falar da Copinha é de oportunidade para que elas possam se tornar jogadoras profissionais. A gente pega meninas hoje que aqui em São Paulo que conseguem se desenvolver, praticar e jogar até a Copinha e para depois se tornar profissional. Hoje, a menina consegue ter todas as fases do desenvolvimento, coisa que a Michael Jackson não teve, Marta não teve,Formiga não teve e essas meninas estão tendo", comentou.

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, também compareceu na cerimônia de lançamento e concordou com a tese de Lorena.

"Essas grandes atletas, a Marta, nasceram porque o Brasil é o Brasil. Com os clubes brasileiros e com grandes empresas patrocinando, o mundo que se cuide porque o futebol brasileiro veio para ficar", finalizou.

Na primeira fase, as equipes estão divididas em cinco grupos com quatro times cada, em que os líderes de cada chave e os três melhores segundo colocados avançam para o mata-mata. A partir de então, serão confrontos eliminatórios únicos para decidir o campeão.

A competição, portanto, acontecerá entre os dias 28 de novembro e 15 de dezembro e terá como sedes Canindé, Nicolau Alayon, Javari, Ibrachina Arena e Ceret. A grande final, por sinal, contará com o auxílio do VAR. Em sua primeira edição, a Copinha teve como campeão o Flamengo em final contra o Botafogo pelo placar de 2 a 0, no Canindé.