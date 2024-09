Palmeiras divulga informações dos ingressos para duelo contra o Criciúma pelo Brasileirão; veja valores

O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida diante do Criciúma. O duelo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, está agendado para o domingo (15), a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

A comercialização das entradas começará nesta quarta-feira, a partir das 12h, com exclusividade para sócios do clube, além de donos de cadeiras cativas. Os bilhetes podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Já a venda para o público geral terá início na sexta-feira, às 10h. Os valores variam entre R$ 130 e R$ 250. Sócios têm descontos na compra das entradas.

O Palmeiras também informou que, para este jogo, todos os setores do Allianz Parque exigirão reconhecimento facial para liberar a entrada dos torcedores, com exceção dos camarote.

O Alviverde figura, atualmente, na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. A equipe atravessa bom momento na competição e soma três vitórias consecutivas (Athletico-PR, Cuiabá e São Paulo). Do outro lado, o Criciúma precisa pontuar para permanecer forte na luta contra o rebaixamento. Os catarinenses aparecem na 15ª colocação com 28 unidades.

Veja abaixo os preços dos ingressos para Palmeiras x Criciúma, por setor:

Gol Norte - R$ 130



Superior Norte - R$ 140



Superior Sul - R$ 140



Superior Leste - R$ 150



Superior Oeste - R$ 150



Gol Sul - R$ 160



Central Leste - R$ 220



Central Oeste - R$ 250