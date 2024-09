De olho no avião: voo de Depay rumo ao Brasil é o mais seguido do mundo

Memphis Depay ainda não desembarcou no Brasil, mas já começou a ser seguido "de perto" pelos torcedores do Corinthians. O voo do atacante, que chega em Guarulhos na madrugada desta quarta (11), é o mais seguido do mundo desde que deixou a Holanda.

Fiel de olho

O voo BFY226R, que partiu de Rotterdã, chegou a ser seguido por mais de 6 mil pessoas no Flight Radar. O site é um dos maiores no ramo de acompanhamento de aeronaves.

Por volta das 21h30 (de Brasília), o segundo avião mais acompanhado do mundo reunia 900 pessoas. O avião deixou San Bernardino, na Califórnia, e é especializado no combate a incêndios.

O avião pousará em Guarulhos por volta de 5h30 (de Brasília). Alguns torcedores do Corinthians são esperados para receber Depay.

O atacante publicou uma foto pouco antes da decolagem. Ele informou em seu Instagram que estava a caminho de São Paulo com a frase "indo para casa".

A agenda de Depay

A apresentação oficial do atacante no Corinthians está marcada para a manhã de quinta-feira (12), na Neo Química Arena. A informação foi divulgada pelo próprio clube, nesta terça.

Depay será apresentado pela diretoria do clube e concederá entrevista coletiva para jornalistas nas dependências do estádio.

No período de noite, a tendência é que Depay compareça à Neo Química Arena para acompanhar o jogo contra o Juventude, válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.