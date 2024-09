Depay já está regularizado para estrear pelo Corinthians? Entenda regras

Do UOL, em São Paulo

Após o anúncio da contratação, o Corinthians trabalhou para regularizar o atacante Memphis Depay nas competições da temporada. O holandês não poderá disputar a reta final da Copa do Brasil, mas a diretoria vai colocá-lo à disposição no Brasileirão e Sul-Americana.

O que aconteceu

Fora da Copa do Brasil, regularizado no Brasileirão. Depay entrou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (10). O holandês está liberado para estrear nos pontos corridos.

O Corinthians também disputa a Sul-Americana. A competição continental permite mudanças na lista de inscritos até sexta-feira (13). O Alvinegro encara o Fortaleza nas quartas de final, a partir do dia 17.

Por que ficou fora da Copa do Brasil?

A diretoria do Corinthians montou uma verdadeira força-tarefa para inscrever o atacante holandês na competição. A data limite para inscrever um novo jogador no torneio — em transferências internacionais —, independentemente da fase, venceu às 23h59 (horário de Brasília) da última segunda-feira (9). O prazo para transferências nacionais se encerrou às 19h.

Por conta do fuso horário, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não conseguiu emitir a documentação de liberação do jogador a tempo. Depay estava livre no mercado desde que deixou o Atlético de Madrid, no final de junho. Ele assinou contrato até o fim de 2026.

Entenda o que é o BID

O BID é definido pela CBF como um "grande cartório do futebol nacional". O portal online serve para informar que as transferências e negociações entre atletas e clubes estão regularizadas.

Ao contratar um novo jogador, o clube possui uma série de obrigações financeiras e documentações que devem ser obedecidas. Tudo isso é inserido no sistema da CBF e analisado pela entidade. A partir da publicação no BID, o atleta está apto a jogar. Da mesma forma, as rescisões contratuais e empréstimos também são publicados (saiba mais detalhes).

Sem Depay, o Corinthians decide a vaga com o Juventude na Copa do Brasil, quarta-feira (11), às 21h, na Neo Química Arena. A primeira partida os gaúchos venceram por 2 a 1, em Caxias do Sul.