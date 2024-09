Memphis Depay aparece no BID e pode estrear pelo Corinthians no Brasileirão

Anunciado como reforço do Corinthians na noite da última segunda-feira, o holandês Memphis Depay foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta manhã de terça. Com isso, o atacante pode fazer sua estreia na partida contra o Botafogo, no próximo sábado, pelo Brasileirão.

Apesar da inscrição no BID, Memphis Depay não poderá atuar com a camisa do Corinthians em uma possível semifinal e final de Copa do Brasil. Isso porque o Timão tinha até 23h59 (de Brasília) da última segunda-feira para inscrevê-lo na competição, o que não foi possível.

Portanto, nesta reta final de temporada, Depay só poderá defender o Corinthians no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Ele terá como grande missão ajudar o time paulista a permanecer na Série A.

A tendência é que o atacante holandês desembarque no Brasil na manhã de quarta-feira e tenha seu primeiro contato com a Fiel Torcida no mesmo dia, no duelo contra o Juventude, na Neo Química Arena, às 21h, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.