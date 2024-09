Médica do Corinthians faz agradecimento à equipe holandesa que ajudou com exames de Memphis Depay

Através de seu Instagram, a doutora Ana Carolina Côrte, médica do Corinthians, fez um agradecimento para a equipe da Anna Top Support, que ajudou nos exames médicos do atacante Memphis Depay. A empresa holandesa cuida e orienta atletas que praticam esportes em alto nível.

Com a companhia do diretor executivo de futebol Fabinho Soldado, Ana Carolina viajou para a Holanda para acompanhar os exames médicos e a forma física de Memphis Depay. Após a conclusão do processo, o Corinthians anunciou a contratação do holandês na noite desta segunda-feira.

Após passar a última temporada no Atlético de Madrid, da Espanha, Memphis Depay chega ao Corinthians para a disputa do restante desta temporada. O atacante holandês foi a contratação midiática prevista no contrato do Timão com a patrocinadora Esportes da Sorte, que arcará com R$ 57 milhões dos custos totais gerados pela vinda do jogador.

Veja o agradecimento da doutora Ana Carolina Côrte publicado nesta terça-feira:

"Gostaria de agradecer a @annatopsupport por toda receptividade e agilidade com os exames do Memphis Depay. Desde que decidimos vir à Holanda, o Dr. Wart me ajudou rapidamente com a marcação dos exames e nos acompanhou durante todo o processo. Nada disso seria possível sem a sua ajuda incondicional. Muito obrigada! Conte comigo e com o Corinthians sempre que precisar. Te vejo por aí... nos campos de futebol, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028..."