Kevin De Bruyne classifica derrota da Bélgica diante da França como "inaceitável"

A Bélgica perdeu para a França, por 2 a 0, nesta segunda-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações, no Groupama Stadium. Depois do jogo, o meia Kevin De Bruyne lamentou o resultado e classificou o desempenho da seleção como inaceitável.

"Posso aceitar que não somos tão bons como em 2018, sou o primeiro a admitir, mas não posso tolerar a forma como jogamos esta noite. Foi inaceitável", disse De Bruyne em entrevista ao canal VTM.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Bélgica conseguiu sua melhor participação em Mundiais, terminando na 3ª colocação, depois de perder para a França na semifinal e bater a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

Inclusive, os belgas eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final.

"Não posso repetir o que disse aos meus companheiros, mas temos de melhorar em todos os aspetos. Se o nível que queremos atingir é o melhor, mas já não somos bons o suficiente para chegar a esse nível, temos que dar tudo. Se nem isso fizermos, está tudo acabado", acrescentou o meia.

Com a derrota, a Bélgica fica na 3ª posição do grupo 2, na liga A da competição, com três pontos somados. A Itália lidera com seis pontos, enquanto os franceses ficam na vice-liderança, com três tentos. Israel completa o grupo na lanterna.

A Bélgica volta a campo no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), quando visita a seleção italiana, pela terceira rodada da Liga das Nações.