Kane faz dois gols em 100º jogo, e Inglaterra vence a Finlândia pela Liga das Nações

A Inglaterra venceu a Finlândia por 2 a 0, nesta terça-feira (10), em Wembley, pela segunda rodada da segunda divisão da Liga das Nações. Em seu 100º jogo pela seleção inglesa, o atacante Harry Kane marcou os dois gols da vitória.

Com os dois gols marcados, Kane chegou a 68 tentos com a camisa da Inglaterra. Além disso, o camisa nove concedeu 19 assistências ao longo de sua carreira pela seleção.

Com o triunfo, a Inglaterra chegou a seis pontos em dois jogos e assumiu, junto com a Grécia, a liderança do Grupo B. A Finlândia, por sua vez, se despede da Data Fifa com nenhuma vitória.

A Inglaterra volta a campo apenas daqui um mês, no dia 10 de outubro, contra a Grécia, novamente pela Liga das Nações. A Finlândia joga na mesma data contra a Irlanda, também pelo torneio europeu.

Como foram os gols

A Inglaterra demorou, mas conseguiu balançar as redes da Finlândia. Aos 13 minutos do segundo tempo, Kane aproveitou passe de Arnold, limpou a marcação e encheu o pé direito para marcar o primeiro gol da Inglaterra no jogo.

O atacante já havia levado perigo cinco minutos antes, quando cobrou falta com força em direção ao gol. O goleiro finlandês Hradecky fez grande defesa e evitou o que seria o primeiro tento de Kane.

Kane voltou a balançar as redes ao 31 minutos. Após boa jogada de Madueke pela ponta direita, o atacante recebeu a bola na grande área, finalizou de primeira e definiu a vitória da Inglaterra.