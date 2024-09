Jovem promessa do Santos firma primeiro contrato profissional com multa de R$ 435 milhões

O jovem Vinícius Fabri, de apenas 16 anos, firmou seu primeiro contrato profissional com o Santos. A promessa da base do Alvinegro Praiano assinou até julho de 2027, com multa avaliada em 70 milhões de euros (R$ 435,4 milhões).

Meia de origem, Fabri chegou às categorias de base do Santos para o sub-11. O jovem passou pelas categorias sub-13 e sub-15 do Peixe, quando recebeu sua primeira convocação para a seleção brasileira, em junho de 2023.

Na temporada passada, Fabri marcou um dos gols do Santos na final contra o Corinthians pela final da Copa Nike. O Santos conquistou o torneio, algo que não acontecia desde 2012.

Fabri também participou do Campeonato Paulista sub-15 em 2023. Com oito gols em 24 jogos, ele foi o principal artilheiro do Alvinegro na competição.

Enquanto isso, na atual temporada, Vinícius Fabri já soma 24 jogos pelo sub-17 do Santos. O Peixe disputa o Paulista e o Brasileiro da categoria.