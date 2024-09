Holanda e Alemanha empatam em jogão com gol-relâmpago pela Liga das Nações

Holanda e Alemanha fizeram um jogão e empataram por 2 a 2, nesta terça-feira (10), pela segunda rodada da Liga das Nações, no Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

O jogo teve um gol-relâmpago. Reijnders abriu o placar para a Holanda logo aos dois minutos de bola rolando.

A Alemanha buscou a virada no primeiro tempo, mas a Holanda deixou tudo igual. Undav e Kimmich colocaram os alemães na frente, e Dumfries empatou no começo do segundo tempo.

O jogo teve uma lesão de jogador do Manchester City. O zagueiro Nathan Aké sentiu a coxa esquerda durante o primeiro tempo e teve de ser substituído.

As duas seleções estão empatadas com quatro pontos no grupo 3. A Alemanha é líder, e a Holanda aparece na segunda colocação. O saldo de gols (5 a 3) é o que define as posições das seleções.

As seleções voltam a campo no dia 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília). A Holanda visita a Hungria, e a Alemanha encara a Bósnia fora de casa. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

A Holanda foi a campo com: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Aké; Reijnders, Schouten e Gravenberch; Simons, Gakpo e Brobbey. A Alemanha teve como titulares: Ter Stegen; Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum; Andrich, Gross e Havertz; Wirtz, Musiala e Undav.

A Holanda começou o jogo com tudo. Reijnders abriu o placar logo aos dois minutos em jogada que começou com lançamento do goleiro Verbruggen e que passou por Brobbey e Gravenberch antes de terminar na finalização do volante na saída de Ter Stegen.

Alemanha castiga e vira no fim do primeiro tempo. A Holanda empilhou chances perdidas depois de abrir o placar e viu a Alemanha virar o jogo nos minutos finais da primeira etapa. Aos 38, Undav aproveitou rebote de Verbruggen e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O segundo gol veio aos 48, quando Kimmich completou passe de Andrich para o gol.

Undav comemora gol marcado pela Alemanha contra a Holanda pela Liga das Nações Imagem: Frederic Scheidemann - UEFA/UEFA via Getty Images

A Holanda, de novo, marcou no começo da etapa. Aos seis minutos do segundo tempo, Xavi Simons serviu Brobbey, que recebeu pelo lado esquerdo da área e tocou para o meio. Dumfries, sozinho, só teve o trabalho de completar para o fundo do gol.

As duas seleções tiveram chances para vencer, mas não aproveitaram. A Alemanha, mesmo fora de casa, não se acanhou e teve a chance da vitória em um lance em que Undav saiu cara a cara com Verbruggen, mas tentou encobrir o goleiro e errou. Do lado holandês, Brobbey recebeu dentro da área, conseguiu girar sobre a defesa, mas mandou chute firme por cima.