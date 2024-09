'Hoje, no elenco do Palmeiras o Dudu não faz falta', diz Gustavo Soler

Em participação especial na Live do Palmeiras desta terça (10), o jornalista Gustavo Soler avaliou que o Palmeiras tem opções suficientes no elenco atualmente para não sentir a ausência de Dudu.

Na opinião de Soler, Dudu, em grande fase, sempre faz falta ao Palmeiras. No entanto, o jornalista acredita que o ciclo do atleta no clube alviverde deve se encerrar no fim do ano.

Eu acho que, infelizmente, a novela Dudu vai caminhar até dezembro e a história que ele construiu vai ter um final que ninguém imaginava: uma saída apagada do Palmeiras, sem protagonismo, sem brilho. Quando a gente viu o Dudu voltar do Qatar, todo mundo esperava e ele entregou, participou, virou titular absoluto com o Abel e voltou a ter a confiança de antes. Agora, ele está em um momento em que você olha para o elenco do Palmeiras, ele não está fazendo falta. Porque quando ele jogou esse ano, não conseguiu render. Mas, óbvio, na melhor fase, ele sempre faz falta no time do Palmeiras.

Gustavo Soler

'Só lembram do erro dele': Lavieri defende renovação com Marcos Rocha

Lavieri ponderou que os erros de Marcos Rocha são superestimados e disse que ele também acerta muito. Na opinião do jornalista, o Palmeiras também deve estender o vínculo com Marcelo Lomba.

'Agner pode representar mudança na base do Palmeiras', diz Gustavo Soler

Na opinião de Soler, o atleta foge do perfil comum de atletas revelados pelo Palmeiras no setor ofensivo: baixos, rápidos e dribladores. Agner já foi comparado a Paulo Henrique Ganso, pelo estilo de jogo.

