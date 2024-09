'Gustavo Gómez é boa notícia para Palmeiras na Data Fifa', diz Flávio Latif

O repórter Flávio Latif, em participação na Live do Palmeiras desta terça (10), afirmou que a volta de Gustavo Gómez à equipe titular do Paraguai na Data Fifa é uma boa notícia para o clube alviverde.

Flávio Latif opinou que voltar a jogar bem na seleção pode elevar a confiança de Gómez para a disputa de posição na zaga palmeirense. O repórter ressaltou que as boas atuações de Vítor Reis tem feito com que alguns torcedores peçam a titularidade do jovem defensor.

O nível do Gustavo Gómez caiu muito essa temporada, mas tem uma notícia boa para o torcedor do Palmeiras na Data Fifa. Na Copa América, a gente viu ele amargar o banco de reservas do Paraguai durante toda a competição. Parecia que lee tinha perdido a chance de jogar. Ele foi titular e capitão contra o Uruguai - 0 a 0, ou seja, ele cumpriu o papel dele. Um alívio. Realmente o Gómez estava mal. Acho que [voltar a ser titular na seleção] também faz bem para a confiança do Gómez.

Flávio Latif

'Só lembram do erro dele': Lavieri defende renovação com Marcos Rocha

Lavieri ponderou que os erros de Marcos Rocha são superestimados e disse que ele também acerta muito. Na opinião do jornalista, o Palmeiras também deve estender o vínculo com Marcelo Lomba.

'Agner pode representar mudança na base do Palmeiras', diz Gustavo Soler

Na opinião de Soler, o atleta foge do perfil comum de atletas revelados pelo Palmeiras no setor ofensivo: baixos, rápidos e dribladores. Agner já foi comparado a Paulo Henrique Ganso, pelo estilo de jogo.

'Hoje, no elenco do Palmeiras o Dudu não faz falta', diz Gustavo Soler

Na opinião de Soler, Dudu, em grande fase, sempre faz falta ao Palmeiras. No entanto, o jornalista acredita que o ciclo do atleta no clube alviverde deve se encerrar no fim do ano.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.