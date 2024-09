Palmeiras tem três jogadores com contratos perto do fim; veja situações

Antes do fim do ano, o Palmeiras ainda tem algumas coisas a resolver, incluindo o futuro de três de seus jogadores. O goleiro Marcelo Lomba, o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Lázaro estão com seus contratos próximos do fim. Todos têm vínculos com o clube paulista até dezembro de 2024.

Lomba está no Palmeiras desde 2022 e é o reserva imediato do goleiro Weverton. Desde que chegou ao clube, disputou 22 jogos, sendo seis deles na atual temporada. O arqueiro de 37 anos, atualmente, está no Departamento Médico do clube, tratando de uma pubalgia, que o obrigou a ficar de fora do duelo contra o Athletico-PR. O atual contrato foi renovado no fim de 2023.

Já Marcos Rocha está em sua sétima temporada com a camisa do Verdão. Em 2024, o atleta de 35 anos completou 300 jogos pelo Alviverde. Homem de confiança de Abel Ferreira, Rocha disputou 42 jogos nesta temporada, a um jogo de igualar o número de partidas da última temporada. Ao todo, ele soma 320 jogos pelo Palmeiras.No meio do ano, Rocha viu a disputa pela posição aumentar com a chegada do jovem Agustín Giay, que veio do San Lorenzo. Contudo, o argentino ainda está se adaptando ao clube. Recentemente, a disputa pelo setor diminuiu devido à sequência de lesões de Mayke. O camisa 12 atualmente trata de uma lesão na panturrilha direita. Assim, Marcos Rocha pode seguir na equipe titular, já que vem de uma sequência de quatro partidas.

Por fim, outro jogador que está a pouco mais de três meses do fim de contrato com Palmeiras é o atacante Lázaro. O atleta de 22 anos foi contratado na primeira janela de transferências do ano e chegou ao Verdão por empréstimo, do Almería. Se avaliar necessário, o Verdão tem a opção de prorrogação do contrato até julho de 2025.

Com futuro indefinido, o trio segue trabalhando neste período de data Fifa e se prepara para o próximo compromisso, contra o Criciúma, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).